UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝総じて小幅高、英総選挙の結果に反応薄

(内容を更新しました。) [9日 ロイター] - アジア通貨は総じて小幅高。英総選挙でメイ首相率いる保守 党の過半数割れが濃厚となり、英国政治や欧州連合(EU)離脱交渉に不透明感が広がっ ているものの、市場の反応は薄い。 韓国ウォンがアジア通貨の上昇を主導した一方、シンガポールドル とインドルピーは小幅に下落。 みずほ銀行(シンガポール)のビシュヌ・バラサン氏は「きょうのアジア通貨は総じ て英総選挙の結果に過剰な反応を示していない。英総選挙は英国中心のリスクとして限定 されている」と指摘。「EU離脱交渉への明確な示唆がある場合にのみ、アジアへのセン チメントの波及が見られる可能性がある」と述べた。 8日に控えていた英総選挙、欧州中央銀行(ECB)理事会、コミー米連邦捜査局( FBI)前長官の議会証言がすべて終わり、投資家の関心は来週の米連邦公開市場委員会 (FOMC)に移っている。 大方の予想では、FOMCでは25ベーシスポイントの利上げが決定される見通し。 投資家はFOMCを前に慎重になるとみられ、年内の追加利上げに関する示唆があるかど うかに注目しているとアナリストは指摘する。 0546GMT(日本時間午後2時46分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0546 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.170 109.97 -0.18 Sing dlr 1.382 1.3801 -0.14 Taiwan dlr 30.100 30.105 +0.02 Korean won 1121.900 1122.1 +0.02 Baht 34.040 34.07 +0.09 Peso 49.465 49.495 +0.06 Rupiah 13288.000 13296 +0.06 Rupee 64.253 64.21 -0.07 Ringgit 4.264 4.267 +0.07 Yuan 6.800 6.7995 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.170 117.07 +6.26 Sing dlr 1.382 1.4490 +4.85 Taiwan dlr 30.100 32.279 +7.24 Korean won 1121.900 1207.70 +7.65 Baht 34.040 35.80 +5.17 Peso 49.465 49.72 +0.52 Rupiah 13288.000 13470 +1.37 Rupee 64.253 67.92 +5.71 Ringgit 4.264 4.4845 +5.17 Yuan 6.800 6.9467 +2.16 (覧ください)