UPDATE 1-国際局長に中田氏＝日銀人事

(内容を追加しました)
［東京 １２日 ロイター］ - 日銀は１２日、国際局長に中田勝紀・国際局審議役兼企画局審議役を充てる１９日付の人事を発令した。主な内容は以下の通り。
支店長には、函館に井上広隆金融市場局為替課長、仙台に副島豊函館支店長、新潟に武田直己国際局総務課長、松本に中村康治調査統計局経済調査課長、岡山に藤田研二総務人事局人事課長、松江に大山慎介国際局国際調査課長、高松に正木一博企画局政策企画課長がそれぞれ就任する。
企画局政策企画課長には奥野聡雄金融市場局市場調節課長、金融市場局市場調節課長には飯島浩太金融市場局市場企画課長が就く。
●中田 勝紀（なかた よしのり）
１９８８年東大法卒、日銀入行、２０１７年４月国際局審議役兼企画局審議役。東京都出身。５２歳。
●井上 広隆（いのうえ ひろたか）
１９９１年東大法卒、日銀入行、２０１４年９月金融市場局為替課長。京都府出身。４８歳。
●副島 豊（そえじま ゆたか）
１９９０年京大経卒、日銀入行、２０１６年６月函館支店長。佐賀県出身。５１歳。
●武田 直己（たけだ なおみ）
１９９２年東大経卒、日銀入行、２０１６年６月国際局総務課長。群馬県出身。４７歳。
●中村 康治（なかむら こうじ）
１９９２年東大経卒、日銀入行、２０１５年６月調査統計局経済調査課長。福井県出身。４９歳。
●藤田 研二（ふじた けんじ）
１９９２年東大法卒、日銀入行、２０１６年６月総務人事局人事課長。愛知県出身。４７歳。
●大山 慎介（おおやま しんすけ）
１９９１年東大経卒、日銀入行、２０１５年６月国際局国際調査課長。東京都出身。４９歳。
●正木 一博（まさき かずひろ）
１９９１年東大法卒、日銀入行、２０１３年６月企画局政策企画課長。大阪府出身。４９歳。
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