UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝小動き、米利上げは織り込み済み

(内容を更新しました) [12日 ロイター] - アジア通貨市場では、13―14日の米連 邦公開市場委員会(FOMC)を控え、大半の新興国通貨が狭いレンジで 小動き。FOMCでは利上げが決まると予想されている。 ロイター調査では市場は25ベーシスポイント(bp)の追加利上げ を織り込む一方、今後の利上げペースや米連邦準備理事会(FRB)のバ ランスシート縮小計画に関する手がかりを得たいと考えているもよう。 みずほ銀行の外為ストラテジスト、Chang Wei Liang氏は「ドットプ ロット(今後の政策金利の推移を点で示したグラフ)、そして利上げの軌 道が緩やかな線になるのかどうかに市場の関心はいっそう集中するだろう 。緩やかな利上げになった場合、アジア通貨にとってはポジティブだ」と の見方を示した。 ウォンは0.2%安。韓国銀行(中央銀行)の李柱烈(イ ・ジュヨル)総裁はこの日、不確実性は高く、インフレ圧力は強くないた め、当面政策金利を過去最低水準の1.25%に維持すると示唆した。 台湾ドルは0.1%安で、5営業日続落となる見込み。台湾 は米国への輸出依存度が高く、米ハイテク株が前週末に売られたのを嫌気 して、域内の半導体指数が下落した。ただアナリストの間では、 ハイテク製品の需要が変化していることを反映したものではなく、アジア 通貨への影響は限られるとの見方がある。 フィリピンとマレーシアは休場。 インドルピーは0.1%安。この後、5月の消費者物価指数 (CPI)の発表を控えている。 半面、シンガポールドルは0.1%高。 0526GMT(日本時間午後2時26分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0526 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.270 110.33 +0.05 Sing dlr 1.383 1.3842 +0.07 Taiwan dlr 30.137 30.108 -0.10 Korean won 1125.700 1123.2 -0.22 Baht 34.048 34.05 +0.01 Rupiah 13290.000 13290 +0.00 Rupee 64.320 64.24 -0.12 Yuan 6.797 6.7970 -0.00 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.270 117.07 +6.17 Sing dlr 1.383 1.4490 +4.75 Taiwan dlr 30.137 32.279 +7.11 Korean won 1125.700 1207.70 +7.28 Baht 34.048 35.80 +5.15 Rupiah 13290.000 13470 +1.35 Rupee 64.320 67.92 +5.60 Yuan 6.797 6.9467 +2.20 (メニューからご覧ください)