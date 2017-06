UPDATE 1-米金融・債券市場＝さえない10年債入札で利回り上昇、ＦＯＭＣ待ち

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 102*20.00 2.8686% 前営業日終値 102*30.00 2.8530% 10年債(指標銘柄) 17時03分 101*13.50 2.2145% 前営業日終値 101*18.00 2.1990% 5年債(指標銘柄) 17時03分 99*27.50 1.7797% 前営業日終値 99*30.00 1.7630% 2年債(指標銘柄) 16時23分 99*25.25 1.3591% 前営業日終値 99*26.75 1.3350% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 153*31.00 154*07.00 Tノート先物9月限 126*10.50 126*13.50 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。3年債入札は旺盛な需要を集めたが、その後実施され た10年債入札は低調な結果に終わり、利回りの押し上げ要因となった。ただ13日から始まる米連邦公開 市場委員会(FOMC)を控え、政策見通しを巡る不透明感から利回りの上昇幅は限られた。 米財務省が実施した240億ドルの3年債入札は、応札倍率が3.0倍と、2015年12月(3.1 4倍)以来の高水準を記録し、旺盛な需要を集めた。 これを受け、3年債利回りは1.478%、10年債利回りは2.187%にそれぞれ下がった。 だがその後の200億ドルの10年債リオープン(銘柄統合)入札は、最高落札利回りが2.195% と、市場の予想を上回り、3年債ほど引き合いが強くないことを示した。流通市場で、国債利回りは入札後 、再び上昇基調となった。 終盤の取引で、米10年債は3/32安。利回りは前週末の2.199%から2.211 %に上昇。 米30年債利回りは2.866%。前週末は2.853%だった。米財務省は13日、1 20億ドルの30年債入札を実施する。 米3年債は1/32安。利回りは前週末の1.478%から1.489%に上昇した。 市場の注目は何と言ってもFOMCだ。今回の会合で利上げは確実視されており、今後の利上げペース とバランスシート縮小計画に関し、FRBがどのような手掛かりを示すかが焦点となっている。 ノバスコシア銀行の米国債トレーディング部門責任者、チャールズ・コミスキー氏は「14日に結果が 明らかになるFOMC会合は、リスクの高いイベント」と話す。 アナリストの間では、FRBが年内のバランスシート縮小開始と12月の追加利上げの両方があり得る とのタカ派な立場を示すとの見方が存在する一方、足元のインフレ鈍化を受けて、一段とハト派的な姿勢を 示すとの観測も出ており、意見が分かれている。 <ドル・スワップ・スプレッド> OLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 -1.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -5.25 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 -0.50 (