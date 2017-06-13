14日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 トヨタ株主総会 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 ４月鉱工業生産確報（経済産業省） 1350 地銀協会長会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月１４日（水） 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） May 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） May 08:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Apr 09:00 ユーロ圏：雇用統計（統計局） Q1 09:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Apr 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：小売売上高（商務省） May 12:30 米：消費者物価指数（労働省） May 14:00 米：企業在庫（商務省） Apr ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見
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