UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝上昇、米ＣＰＩが予想下回りドル売られる

(内容を更新しました) [15日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が対米ドルで上昇。前日発表された米消費者物価指数(CPI)が予想 を下回ったことで、年内に3回目の利上げが実施されるかどうかが不安 視され、米ドルが売られた。 米ワシントン・ポスト紙が、モラー特別検察官が司法妨害の疑いで トランプ大統領を捜査していると報じたことも米ドル売り材料。主要6 通貨に対するドル指数は0544GMT時点で0.02%下落。 5月の米CPIは前月比0.1%下落。市場は横ばいを予想してい た。同日発表された5月の小売売上高は1年4カ月ぶりの大幅な落ち込 みで、内需が弱含んでいることを示唆した。 だが米連邦準備理事会(FRB)は14日、政策金利の引き上げを 発表。最近のインフレ鈍化は一時的なものとし、年内にもう1度の利上 げを示唆した。 DBS銀行のシニア通貨エコノミストであるPhilip Sung Seng Wee 氏は「FRBは正常化の途中にあると考える。FRBは2015年と1 6年の年1回の利上げから、今年は四半期に1回の利上げに方針を変更 したようだ」と述べた。 タイバーツは0.13%高し約2年ぶり高値圏。マレーシ アリンギは0.07%高と、6カ月ぶり高値。 ウォンは0.08%高。 半面、シンガポールドルは3日ぶり反落し0.13%安。 インドネシアルピアは1カ月超ぶり高値を付けた後押し戻 され、横ばい。5月の貿易統計によると、輸出入ともに市場予想を大幅 に上回る伸びとなった。ただ、黒字幅は市場予想よりも小幅だった。中 銀はこの日の会合で政策金利を据え置く見通しだ。 0544GMT(日本時間午後2時44分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0544 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.680 109.56 -0.11 Sing dlr 1.377 1.3753 -0.13 Taiwan dlr 30.237 30.230 -0.02 Korean won 1123.000 1123.9 +0.08 Baht 33.870 33.915 +0.13 Peso 49.505 49.505 +0.00 Rupiah 13280.000 13280 +0.00 Rupee 64.280 64.30 +0.02 Ringgit 4.253 4.256 +0.07 Yuan 6.794 6.7943 +0.01 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.680 117.07 +6.74 Sing dlr 1.377 1.4490 +5.22 Taiwan dlr 30.237 32.279 +6.75 Korean won 1123.000 1207.70 +7.54 Baht 33.870 35.80 +5.70 Peso 49.505 49.72 +0.43 Rupiah 13280.000 13470 +1.43 Rupee 64.280 67.92 +5.66 Ringgit 4.253 4.4845 +5.44 Yuan 6.794 6.9467 +2.25 (」メニューからご覧ください)