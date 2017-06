UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回りやや上昇、利上げペースの懐疑感から上昇は限定

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 104*09.50 2.7872% 前営業日終値 104*12.50 2.7830% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*28.00 2.1637% 前営業日終値 102*03.50 2.1380% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.25 1.7615% 前営業日終値 100*03.75 1.7250% 2年債(指標銘柄) 14時25分 99*25.50 1.3555% 前営業日終値 99*26.25 1.3430% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 155*15.00 155*20.00 Tノート先物9月限 126*20.50 126*29.50 米金融・債券市場では、朝方発表された米経済指標の一部が堅調だったことや、米英 の中銀のタカ派的な姿勢を反映し国債利回りはやや上昇したものの、連邦準備理事会(F RB)が年内3回目の利上げを実施できるかどうか懐疑感が払しょくされず、利回り上昇 は限定された。 労働省発表の10日までの週の新規失業保険申請件数は前週比8000件減の23 万7000件。市場予想は24万2000件だった。このほか、米ニューヨーク、フィラ デルフィアの両地区連銀が発表した製造業関連指標はともに予想を上回った。 一方、5月の輸入物価指数は前月比0.3%下落。昨年2月以来15カ月ぶりの大き な落ち込みとなったことで、米国のインフレは当面は軟調な状態が続く可能性があること 示唆された。 この日は2年債から10年債にわたり利回りが上昇し、なかでも2年債利回りは1. 368%と、3カ月ぶりの水準に上昇した。 ただ30年債利回りはほぼ横ばい。アクション・エコノミクスのマネジング・ディレ クター、キム・ルパート氏は、インフレが当面は低調となるとの見通しが長期債利回りの 上昇を抑制したと指摘。米経済成長を巡っては「先行き不透明性がかなり高い」と述べた 。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は、 「インフレが低迷すれば追加利上げできなくなると(FRB)当局者はある時点で認識す る必要がある」と指摘。 この日にイングランド銀行(英中央銀行、BOE)が場予想通りに政策金利の据え置 きを決定したものの、予想外に3人の政策委員が利上げを支持したことも、米国債利回り の頭を抑える要因となった。 終盤の取引で10年債利回りは2.160%と、前日終盤の2.138 %から上昇。前日は2.103%と、昨年11月10日以来の低水準を付けていた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -2.50 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -36.75 0.50 (い)