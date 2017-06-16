再送-イベントダイアリー

(体裁を整えました) ［東京 １６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 16 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 16:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合で質疑応答に参加 ＥＵ財務相理事会 アジアインフラ投資銀行年次総会（１８日まで、韓国・済州島） Sunday, 18 June, 2017 仏国民議会（下院）選第２回投票 Monday, 19 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 23:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 Tuesday, 20 June, 2017 1030 日本：２年利付国債（７月債）の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1430 日本：５月の百貨店売上高 1600 日本：５月のコンビニ売上高 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 Wednesday, 21 June, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月２６・２７日分） 1400 日本：５月のスーパー売上高 1430 日証協 稲野会長 退任会見 1536 黒田日銀総裁あいさつ（全国信用金庫大会） ●海外分● ◇イベント 22:00 ＮＺ：中銀金利発表 Thursday, 22 June, 2017 Time Unknown 日本：月例経済報告 (日本語サービス) 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 岩田日銀副総裁講演（青森市） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：５月のショッピングセンター売上高 1430 岩田日銀副総裁会見（青森市） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 09:00 フィリピン：中銀金利発表 15:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 台湾：中銀金利発表 ＥＵ首脳会議（２３日まで） Friday, 23 June, 2017 ◇休場 米、仏、独、ギリシャ格付け見直し（ムーディーズ） Monday, 26 June, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見（６月１５・１６日分） 1400 日本：4月改定景気動向指数 ●海外分● ◇イベント 米印首脳会談 ドラギＥＣＢ総裁がリスボンで講演 Tuesday, 27 June, 2017 0850 １－３月期資金循環統計（日銀） Thursday, 29 June, 2017 1530 原田日銀審議委員講演（資本市場研究会） 1530 金融庁課徴金命令の取り消し訴訟 高裁判決 - 一審では、初めて課徴金納付命令の取り消し判決 が出た。 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here