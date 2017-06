UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝ウォン主導で下落、米失業保険申請件数の減少でドル買い

(内容を更新しました) [16日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が下落。前日発表の米新規失業保険申請件数が前週比で減 少し、ドル買いが優勢となった。米連邦準備理事会(FRB)が 年内にもう1度の利上げを見込んでいることも、引き続き材料視 された。 INGフィナンシャルマーケッツの調査責任者であるティム ・コンドン氏は「米ドル指数は大幅上昇しており、主要通貨が対 ドルで下落した場合、アジア通貨は通常つれ安となる」と予想し た。 アジア市場ではウォンが1.2%下落し、地域通 貨全体の下げを主導。ザラ場では3カ月以上ぶりの大幅安となっ た。週間では4月上旬以来の大幅安となる見込み。 ソウルのディーラーは「米連邦準備理事会(FRB)の強気 見通しなどを受けてドルはしばらく上昇するとの見方から、オフ ショア投資家や地域の銀行はドルの買い持ちを積み上げており、 米ドル/ウォンは上げ幅を拡大した」と述べた。「韓国の国民 年金公団(NPS)によるドル買いもドル高に拍車をかけている 」という。 フィリピンペソと台湾ドルはいずれも0 .5%安。台湾ドルは9営業日続落となる見込みで、週間では3 月初旬来の大幅安が見込まれる。コンドン氏は「円につれ安とな っている上、パナマによる断交が材料となっている」と述べた。 マレーシアリンギは続落し、0.3%安。 シンガポールドルは0.2%安。国際企業庁がこの 日発表した5月の非石油部門輸出が市場予想ほどは落ち込まなか ったのを受け、一時は小幅上昇していた。 0534GMT(日本時間午後2時34分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0534 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.150 110.91 -0.22 Sing dlr 1.386 1.3834 -0.22 Taiwan dlr 30.400 30.247 -0.50 Korean won 1137.500 1124.1 -1.18 Baht 33.990 33.95 -0.12 Peso 49.895 49.63 -0.53 Rupiah 13300.000 13284 -0.12 Rupee 64.720 64.54 -0.29 Ringgit 4.277 4.265 -0.28 Yuan 6.815 6.8100 -0.07 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.150 117.07 +5.33 Sing dlr 1.386 1.4490 +4.52 Taiwan dlr 30.400 32.279 +6.18 Korean won 1137.500 1207.70 +6.17 Baht 33.990 35.80 +5.33 Peso 49.895 49.72 -0.35 Rupiah 13300.000 13470 +1.28 Rupee 64.720 67.92 +4.94 Ringgit 4.277 4.4845 +4.85 Yuan 6.815 6.9467 +1.94 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Asian currencies slip as strong US jobs data st rengthens dollar ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)