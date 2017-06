UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝小幅高、弱い米指標がドルを圧迫

(内容を更新しました) [19日 ロイター] - アジア新興国通貨は韓国ウォン主導で総じて小幅高。弱い 指標を受けて米経済の健全性を巡る懸念が浮上、ドルが軟調となっている。 米利上げを背景にドルは上昇していたが、5月の米住宅着工件数が8カ月ぶりの低水 準に落ち込んだことや、6月のミシガン大消費者信頼感指数が市場予想を下回ったことに 圧迫されている。 みずほ銀行はリサーチノートで、トランプ大統領や連邦捜査局(FBI)、ロシアを 巡る米国の政治リスクが連邦準備理事会(FRB)のタカ派シグナルの妨げになっている と指摘。弱い経済指標もドルの強気筋を圧迫しているとの見方を示した。 前週末16日に大幅下落していたウォンが0.5%高とアジア通貨の上げ を主導。台湾ドルも0.2%上昇している。 ロイター調査によると、5月の台湾の輸出受注は10カ月連続で増加したとみられて いる。米アップルの次期スマートフォン「iPhone8」や他の端末向け部品の強い需 要が背景。 人民元は小幅高の1ドル=6.812元で、過去2営業日にわたる下落か ら切り返す見通し。 タイバーツも小幅高で、年初来の好調なパフォーマンスを維持している。 0517GMT(日本時間午後2時17分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.930 110.84 -0.08 Sing dlr 1.382 1.3830 +0.10 Taiwan dlr 30.328 30.381 +0.17 Korean won 1131.300 1134.1 +0.25 Baht 33.930 33.95 +0.06 Peso 49.855 49.9 +0.09 Rupiah 13287.000 13296 +0.07 Rupee 64.355 64.43 +0.12 Ringgit 4.267 4.274 +0.16 Yuan 6.812 6.8135 +0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.930 117.07 +5.54 Sing dlr 1.382 1.4490 +4.88 Taiwan dlr 30.328 32.279 +6.43 Korean won 1131.300 1207.70 +6.75 Baht 33.930 35.80 +5.51 Peso 49.855 49.72 -0.27 Rupiah 13287.000 13470 +1.38 Rupee 64.355 67.92 +5.54 Ringgit 4.267 4.4845 +5.10 Yuan 6.812 6.9467 +1.97 (覧ください)