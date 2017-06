UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り急上昇、ＮＹ連銀総裁のタカ派発言が重し

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 104*11.50 2.7842% 前営業日終値 104*12.50 2.7830% 10年債(指標銘柄) 17時00分 101*20.00 2.1914% 前営業日終値 101*30.00 2.1570% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.75 1.7914% 前営業日終値 100*00.50 1.7470% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.00 1.3642% 前営業日終値 99*27.75 1.3190% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 155*14.00 155*20.00 限 Tノート先物9月 126*14.50 126*24.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが急上昇した。米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が金融政策に関 してタカ派的な姿勢を示し、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを継続するとの見方が強まった。 ダドリー総裁は、今引き締めサイクルを停止すれば経済を危険にさらすとし、失業率が4.3%に低下 し、インフレ率が1.5%程度で推移する現在の状況は「極めて良好」と指摘した。 DAダビッドソンの債券トレーディング部門バイスプレジデント、マリアン・ハーリー氏は「ダドリー 総裁は、FRBが引き締めを停止することは過ちとの考えを示した」とし、「総裁は一般に、FRB内では ハト派の1人とされており、発言は引き締めの継続を示唆している」と述べる。 終盤の取引で、10年債は9/32安。利回りは前週末の2.16%から2.19%に上昇 した。オーバーナイトの取引では、英ロンドンのモスク周辺で車両が歩行者に突っ込む事件が発生したこと で逃避買いが膨らみ、2.14%まで下がっていた。 米国債利回りは、先週の米連邦公開市場委員会(FOMC)以降、上昇基調にあるが、弱い経済指標を 巡る懸念が押し下げ要因となり上昇幅は限定的となっている。 先週公表の5月の米消費者物価指数(CPI)も予想外に低下したものの、DRWトレーディングの市 場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は「イエレンFRB議長は、コアインフレ率の軟化について差し迫 った懸念を示せなかった」とし、「議長のスタンスが今のところ、長期債を大きく支援している」と話した 。 米5・30年債の利回り格差は3カ月ぶりの水準となる100ベーシスポイント(bp )に縮小した。タカ派的なFRB政策が中期債の重しとなる一方、長期債はインフレ低迷が追い風となって いる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -35.25 (+2.50) (