21日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。
*「新規上場日程一覧」は をご覧ください。
------------------------------------------------------------
●国内経済・指標関係
0800 6月ロイター企業調査
0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨(4月26・27日分)
1300 4月全産業活動指数(経済産業省)
1400 5月のスーパー売上高
1430 稲野日証協会長会見
1536 黒田日銀総裁あいさつ(全国信用金庫大会)
1600 5月訪日外国人数(政府観光局)
新規上場
エコモット がアンビシャスに (公開価格2730円)
●海外指標など
(時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間)
6月21日(水)
08:30 英:公的部門純借入額(国立統計局) May
11:00 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e
14:00 米:中古住宅販売(全米リアルター協会) May
◇イベント
22:00 NZ:中銀金利発表
米中外交・安全保障対話