UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝大方が下落、ＦＲＢ当局者発言がドルを支援

(情報を更新しました) [20日 ロイター] - アジア新興国通貨は大方が下落。米イン フレ率は賃金と共に上昇するとの連邦準備理事会(FRB)当局者の発 言を受け、ドルが支援されている。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁は、国内のインフレ率はやや低水 準だが、労働市場の改善に伴い賃金と共に加速に向かうとして、FRB は緩やかな利上げを継続することが可能との見方を示した。 DBSはリサーチノートで「(ダドリー総裁の発言は)米経済がこ れまでと同様にこれからもトランプ大統領の刺激政策なしに好調を維持 すると市場に確信させる可能性がある」と指摘した。 ドルは対円で一時111.770円と5月26日以来の高値 を付けた。 大方のアジア通貨が軟調で、インドルピー、マレーシアリ ンギ、中国人民元は0.1%安。 台湾ドルも小幅下落しており、前日の上昇分を消す展開。 インドネシアルピアも1ドル=1万3292ルピアと小幅安 。同国の財務相は19日、2017年の財政赤字が国内総生産(GDP )比2.6%との見通しを示し、財政策で現在見込んでいる2.41% を上回る可能性を示した。 韓国ウォンは一時0.5%下落し、8週間ぶりの安値を 付けた。韓国当局は19日、ソウルなど一部地域を対象に住宅ローンの 規制を強化するとともに、不動産の投機取引を取り締まると発表した。 ウォンはきょうの下落にもかかわらず、年初来では6%超高とアジ ア通貨の中で良好なパフォーマンスとなっている。 0503GMT(日本時間午後2時03分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.650 111.51 -0.13 Sing dlr 1.387 1.3866 +0.01 Taiwan dlr 30.379 30.361 -0.06 Korean won 1136.800 1132.7 -0.36 Baht 33.970 33.92 -0.15 Peso 50.080 49.91 -0.34 Rupiah 13292.000 13288 -0.03 Rupee 64.483 64.43 -0.09 Ringgit 4.281 4.276 -0.12 Yuan 6.831 6.8215 -0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.650 117.07 +4.85 Sing dlr 1.387 1.4490 +4.51 Taiwan dlr 30.379 32.279 +6.25 Korean won 1136.800 1207.70 +6.24 Baht 33.970 35.80 +5.39 Peso 50.080 49.72 -0.72 Rupiah 13292.000 13470 +1.34 Rupee 64.483 67.92 +5.33 Ringgit 4.281 4.4845 +4.75 Yuan 6.831 6.9467 +1.69 (」メニューからご覧ください)