22日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月２２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 岩田日銀副総裁講演（青森市） 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 ５月のショッピングセンター売上高 1430 岩田日銀副総裁会見（青森市） 1640 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月２２日（木） 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Apr 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） May ◇イベント 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 09:00 フィリピン：中銀金利発表 14:00 パウエルＦＲＢ理事が上院銀行委員会の公聴会で証言「経済成長の促進」 15:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 ＥＵ首脳会議（２３日まで）