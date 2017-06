UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝軟調、原油安が圧迫　人民元横ばい

(内容を追加しました) [21日 ロイター] - アジア新興国通貨は軟調。原油価格が7カ月ぶりの水準に 下げたことを受け、市場関係者は警戒感を強めている。中国株のMSCI指数への組み入 れ決定は原油安ほど材料視されていない。 原油価格は、世界的な供給過剰に対する懸念などを背景に約2%下落した。 マレーシアリンギは、原油安を背景に0.1%下落。5営業日連続で下げてい る。 韓国ウォンの下げが目立ち、一時0.8%安となり2カ月ぶりの安値を付 けた。韓国政府高官は、中国株のMSCI指数への採用で、韓国の株式市場から最大4兆 3000億ウォンの資金が流出する可能性があるとの見方を示した。 フィリピンペソは0.4%下げ、約3カ月ぶり安値。 人民元は横ばい。中国株のMSCI指数採用による大規模資金流入を投資 家はさほど期待していなもよう。 台湾ドルは続落。0.2%下げ、2カ月ぶりの安値を付けた。 0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.310 111.42 +0.10 Sing dlr 1.390 1.3891 -0.07 Taiwan dlr 30.448 30.401 -0.15 Korean won 1143.700 1135.4 -0.73 Baht 34.030 33.96 -0.21 Peso 50.290 50.1 -0.38 Rupiah 13305.000 13285 -0.15 Rupee 64.630 64.50 -0.21 Ringgit 4.287 4.282 -0.10 Yuan 6.830 6.8295 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.310 117.07 +5.17 Sing dlr 1.390 1.4490 +4.24 Taiwan dlr 30.448 32.279 +6.01 Korean won 1143.700 1207.70 +5.60 Baht 34.030 35.80 +5.20 Peso 50.290 49.72 -1.13 Rupiah 13305.000 13470 +1.24 Rupee 64.630 67.92 +5.09 Ringgit 4.287 4.4845 +4.62 Yuan 6.830 6.9467 +1.71 (覧ください)