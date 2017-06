UPDATE 1-米金融・債券市場＝長短金利差約10年ぶり低水準、低インフレの中ＦＲＢはタカ派的

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 105*16.00 2.7296% 前営業日終値 105*12.00 2.7360% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*27.50 2.1651% 前営業日終値 101*31.00 2.1530% 5年債(指標銘柄) 16時59分 99*28.25 1.7748% 前営業日終値 99*30.75 1.7580% 2年債(指標銘柄) 15時29分 99*25.75 1.3522% 前営業日終値 99*26.00 1.3480% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 156*16.00 156*13.00 Tノート先物9月限 126*21.50 126*24.00 米金融・債券市場では長短金利差が約10年ぶりの水準に縮小した。投資家の間でイ ンフレが軟調となるなか米連邦準備理事会(FRB)のタカ派的な政策の影響を見極めよ うとする動きが出ていることが背景。 ニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁とボストン地区連銀のローゼングレン総裁 は今週に入り、金利を低水準にとどめることは経済に対するリスクとなる可能性があると の見解を表明。 ただ、前週発表の5月の消費者物価指数(CPI)統計では、食品とエネルギーを除 くコアCPIの前年同月比の上昇率は1.7%と、2015年5月以来の小さな伸びにと どまり、これを受け長期債利回りは低下している。 終盤の取引で、金融政策に敏感とされる5年債利回りは1.77%。一方 、インフレ見通しなどに影響されやすいとされる30年債利回りは 2.72%と、昨年11月9日以来の水準に低下。30年債と5年債の利回り格差US5US 30=TWEBは95ベーシスポイント(bp)と、2007年12月以来の水準に縮小した。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 は「市場は年内あと1回の利上げの可能性をやや高めに織り込んでいるもようで、このこ とがイールドカーブのフラット化の一因となっている」と述べた。 今週は主な経済指標の発表がないため、FRB当局者の発言に市場の注目が集まって いる。FRBのパウエル理事が22日に上院銀行委員会の公聴会で証言するほか、23日 にはセントルイス地区連銀のブラード総裁、クリーブランド地区連銀のメスター総裁、パ ウエル理事がそれぞれ講演を行う。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 15.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 5.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.75 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -33.50 (-0.25) (い)