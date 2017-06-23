UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（23日）＝13本、7億3100万円

(設定額を追加しました) 注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファン ドの信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信 託報酬その他がかかる場合があります。 ファンド名 野村ブル・ベア セレクト７（米国株スーパーブル ７）／（米国株スーパーベア７）／（米国国債４倍 ブル７）／（米国国債４倍ベア７）／（円安ドル高 トレンド７）／（円高ドル安トレンド７）／（円安 ユーロ高トレンド７）／（円高ユーロ安トレンド７ ）／（円安豪ドル高トレンド７）／（円高豪ドル安 トレンド７）／（マネー ポートフォリオ７） 運用会社 野村 設定上限額 「マネー ポートフォリオ7」以外は各10億円、「マ ネー ポートフォリオ7」は1億円（すべて自己設定 ） 設定額 合計7億1100万円 （米国株スーパーブル7）1億1000 万円／（米国株スーパーベア7）1億1000万円／（米 国国債4倍ブル7）1億5000万円／（米国国債4倍ベア 7）1億5000万円／（円安ドル高トレンド7）3000万 円／（円高ドル安トレンド7）3000万円／（円安ユ ーロ高トレンド7）3000万円／（円高ユーロ安トレ ンド7）3000万円／（円安豪ドル高トレンド7）3000 万円／（円高豪ドル安トレンド7）3000万円／（マ ネー ポートフォリオ7）1100万円 分類 （米国株スーパーブル7）／（米国株スーパーベア7 ）は追加型／海外／株式（特殊型）、（米国国債4 倍ブル7）／（米国国債4倍ベア7）は追加型／海外 ／債券（特殊型）、（円安ドル高トレンド7）／（ 円高ドル安トレンド7）／（円安ユーロ高トレンド7 ）／（円高ユーロ安トレンド7）／（円安豪ドル高 トレンド7）／（円高豪ドル安トレンド7）は追加型 ／海外／その他資産（特殊型）、（マネー ポート フォリオ7）は追加型／国内／債券 手数料 2.16、（マネー ポートフォリオ7）はなし 信託報酬 （米国株スーパーブル7）／（米国株スーパーベア7 ）／（米国国債4倍ブル7）／（米国国債4倍ベア7） は1.134、（円安ドル高トレンド7）／（円高ドル安 トレンド7）／（円安ユーロ高トレンド7）／（円高 ユーロ安トレンド7）／（円安豪ドル高トレンド7） ／（円高豪ドル安トレンド7）は1.1016、（マネー ポートフォリオ7）はコール・ローンのオーバーナ イト物レートに応じて決定 販売会社 野村証、安藤証、池田泉州ＴＴ証、ＳＢＩ証、ごう ぎん証、高木証、ほくほくＴＴ証、水戸証、野村信 託 設定日 6月23日 ファンド名 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）／ （ターゲット・イヤー２０５５） 運用会社 ＡＭ－Ｏｎｅ 設定上限額 各5000万円 設定額 合計2000万円 （ターゲット・イヤー２０４５）100 0万円 （ターゲット・イヤー２０５５）1000万円 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし（変更の可能性も） 信託報酬 0.6372─0.8964 販売会社