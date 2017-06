UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝おおむね横ばい

(内容を更新しました) [23日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興 国通貨がレンジ内でもみ合い。 来週は米国で6月のCB消費者信頼感指数(27日発表)U SCONC=ECI、ミシガン大消費者信頼感指数確報値(30日)USU MSF=ECI、5月の中古住宅販売仮契約指数(28日)USNCH=ECI 、第1・四半期国内総生産(GDP)確報値(29日)USGDPF =ECIなどが発表される。 主要6通貨に対するドル指数はほぼ横ばいの97.4 92。 シンガポールドルは0.1%高。この日発表された 5月の鉱工業生産(製造業生産)は前年比5.0%増加し、10 カ月連続のプラスとなった。ただSドルは週間では5月上旬以来 の大幅安となる見込み。OCBC銀行はリポートで「米連邦準備 理事会(FRB)によるバランスシート縮小ペースは想定より早 く、年内に3回目の追加利上げを示唆している。これが米ドル買 い/Sドル売りにつながっている」との見方を示した。 フィリピンペソは0.1%高。中銀は22日、政 策金利の翌日物借入金利を予想通り3.0%に据え置き、今年の インフレ見通しを下方修正した。ペソは週間では2016年11 月以来の大幅下落となる見通し。 台湾ドルは横ばい。台湾中央銀行は22日、政策金 利を1.375%に据え置くことを決定した。 マレーシアリンギは狭い値幅でもみ合い。スタンダ ード・アンド・プアーズ(S&P)は22日、同国の格付けにつ いて、中短期的には政府系ファンドの1MDBを巡る不正資金流 用疑惑と選挙が試練になるとの見方を示した。 0559GMT(日本時間午後2時59分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.280 111.32 +0.04 Sing dlr 1.388 1.3899 +0.13 Taiwan dlr 30.444 30.442 -0.01 Korean won 1139.100 1140.9 +0.16 Baht 33.943 33.97 +0.08 Peso 50.310 50.345 +0.07 Rupiah* 13325.000 13325 +0.00 Rupee 64.523 64.59 +0.10 Ringgit 4.287 4.2855 -0.03 Yuan 6.840 6.8368 -0.04 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.280 117.07 +5.20 Sing dlr 1.388 1.4490 +4.39 Taiwan dlr 30.444 32.279 +6.03 Korean won 1139.100 1207.70 +6.02 Baht 33.943 35.80 +5.47 Peso 50.310 49.72 -1.17 Rupiah* 13325.000 13470 +1.09 Rupee 64.523 67.92 +5.27 Ringgit 4.287 4.4845 +4.61 Yuan 6.840 6.9467 +1.56 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Asian currencies range-bound ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)