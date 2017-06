UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝台湾ドルとウォンが上昇けん引

(内容を更新しました) [26日 ロイター] - アジア通貨市場では、ウォンと台 湾ドルが3営業日続伸。米国でインフレが鈍化し国債利回りが頭 打ちとなる中、米ドル売りが出ている。 証券会社ブルー・オーシャン・エクイティーズはリポートで 「米ドル安は、インフレ鈍化予想や財政見通しの遅延により米連 邦準備理事会(FRB)の利上げサイクルが遅くなるとの観測が 背景となっている」との見方を示した。 政治面では、医療保険制度改革(オバマケア)改廃法案に投 資家の関心が集まりそうだ。ただ、共和党上院議員5人が法案に 反対しており、週内の採決は困難との見方が出ている。ブルー・ オーシャンのストラテジストは「今回も法案が可決できなかった 場合、米ドルにとってネガティブなカタリストとなる」と述べた 。 ウォンが0.4%高と上昇をけん引。国内株が上 昇し総合株価指数が過去最高値を更新したのが材料視された。韓 国中銀がこの日、国内経済が今年緩やかに回復するとの見通しを 示したこともセンチメント改善につながった。 台湾ドルも上昇をけん引。一時0.4%高と、ザラ 場における上昇率としては1カ月ぶりの大きさとなった。台湾経 済部が23日発表した5月の鉱工業生産指数は前年比0.78% 上昇した。 他のアジア通過は横ばいか、弱含み。この日はインド、イン ドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールが休場となっ ている。 0626GMT(日本時間午後3時26分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.350 111.26 -0.08 Sing dlr* 1.387 1.3872 +0.04 Taiwan dlr 30.324 30.400 +0.25 Korean won 1136.500 1138.8 +0.20 Baht 33.953 33.938 -0.04 Peso* 50.230 50.345 +0.23 Rupiah* 13325.000 13325 +0.00 Rupee* 64.520 64.52 +0.00 Ringgit* 4.287 4.2865 +0.00 Yuan 6.844 6.8380 -0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.350 117.07 +5.14 Sing dlr* 1.387 1.4490 +4.49 Taiwan dlr 30.324 32.279 +6.45 Korean won 1136.500 1207.70 +6.26 Baht 33.953 35.80 +5.44 Peso* 50.230 49.72 -1.02 Rupiah* 13325.000 13470 +1.09 Rupee* 64.520 67.92 +5.27 Ringgit* 4.287 4.4845 +4.62 Yuan 6.844 6.9467 +1.50 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Taiwan dollar, won, yuan edge up [nL3N1JN1A9 ] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)