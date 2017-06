訂正-UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝小動き、イエレンＦＲＢ議長の講演に注目

(英文の訂正により、マレーシアリンギに関する部分を削除しま す(マレーシア市場は休場)) [27日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が狭いレンジでもみ合い。連邦準備理事会(FRB)のイ エレン議長によるロンドンでの講演をこの後に控え、市場参加者 は議長が前向きな経済見通しを維持するかどうかに注目している 。 インドルピーは0.1%高。トランプ米大統領は2 6日、モディ印首相との間で実施した初の首脳会談で、インドの 貿易障壁の解消に向けた一層の努力を求めた。 タイバーツ、シンガポールドルはいずれも 対米ドルで横ばい。 半面、フィリピンペソは0.1%安。 ウォンは0.3%上昇した後、上げ幅を縮小した 。6月の消費者信頼感指数は5カ月連続で改善し、6年半ぶり高 水準となった。株式市場では総合株価指数(KOSPI)が一時 、過去最高値を付けた。 台湾ドルは0.1%高の1米ドル=30.320台 湾ドルと、4営業日続伸の見込み。スコティア銀行はリポートで 「台湾ドルは当面、現在のレンジである1米ドル=30.0―3 0.5台湾ドルで推移するとみられるが、7月か第3・四半期に は断続的な下方圧力を受けるだろう」と予想した。 0509GMT(日本時間午後2時09分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 *インドネシアとマレーシアは休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.770 111.83 +0.05 Sing dlr 1.387 1.3878 +0.07 Taiwan dlr 30.320 30.335 +0.05 Korean won 1137.300 1137.1 -0.02 Baht 33.970 33.96 -0.03 Peso 50.265 50.22 -0.09 Rupiah* 13325.000 13325 +0.00 Rupee 64.430 64.52 +0.14 Ringgit* 4.287 4.2865 +0.00 Yuan 6.841 6.8415 +0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.770 117.07 +4.74 Sing dlr 1.387 1.4490 +4.49 Taiwan dlr 30.320 32.279 +6.46 Korean won 1137.300 1207.70 +6.19 Baht 33.970 35.80 +5.39 Peso 50.265 49.72 -1.08 Rupiah* 13325.000 13470 +1.09 Rupee 64.430 67.92 +5.42 Ringgit* 4.287 4.4845 +4.62 Yuan 6.841 6.9467 +1.55 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Asian currencies little changed ahead of Yellen speech ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)