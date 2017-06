UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ総裁発言受けた欧州債の動向に追随

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 105*02.50 2.7496% 前営業日終値 106*07.00 2.6960% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*16.50 2.2033% 前営業日終値 102*03.50 2.1370% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.75 1.8115% 前営業日終値 99*30.75 1.7580% 2年債(指標銘柄) 15時56分 99*24.25 1.3732% 前営業日終値 99*25.50 1.3520% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 155*22.00 156*29.00 Tノート先物9月限 126*09.00 126*25.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁がEC Bの緩和政策を微調整する可能性を示唆したことを受け、欧州債利回りが上昇したことに 追随する動きとなった。 ドラギ総裁が「景気回復が続く中、政策スタンスはより緩和的になる」と発言したこ とを受け、市場ではECBが9月にも緩和策の縮小を発表するとの観測が浮上した。 シーポート・グローバルのマネジング・ディレクター、トム・ディガロマ氏は、ドラ ギ総裁の発言は市場を驚かせたとし「欧州債券市場では首尾良く消化されなかった」と語 った。 終盤の取引で、米10年債は18/32安、利回りは2.20%。 5・30年債利回り格差は拡大。一時は2007年終盤以来の低水準 となる92.70ベーシスポイントに縮小していた。 2・10年債利回り格差も一時76.80bpと、昨年9月2日以来 の低水準に達した。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日行った講演で、緩やかなペースで の利上げが適切とし、FRBはインフレ期待の動向注視していると語った。 この日はFRB高官の発言が相次いだが、米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総 裁は、インフレが低下し続ければFRBは利上げ計画を再考する必要が出てくる可能性が あるとの考えを示した。 また、米財務省が実施した340億ドルの5年債入札は、最高落札利回りが1.82 8%と、昨年11月以来の低水準となった。応札倍率は2.33倍と、2月以来の低水準 となった。 28日には280億ドル7年債入札が実施される。前日行われた260億ドルの2年 債入札は旺盛な需要を集めた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (unch) (い)