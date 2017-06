UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝中国株小動き、中国版「ニフティ５０」は上昇　香港続落

(内容を追加しました) [上海 28日 ロイター] - 中国 前場終 前日比 % 始値 値 上海総合指数<. 3,192.8 + 1.620 + 0.05 3,183.6 SSEC> 171 2 334 前営業日終値 3,191.1 969 CSI300指 3,671.2 - 3.472 - 0.09 3,664.1 数 43 63 前営業日終値 3,674.7 15 香港 前場終 前日比 % 始値 値 ハンセン指数<. 25,747. - 92.09 - 0.36 25,735. HSI> 90 21 前営業日終値 25,839. 99 ハンセン中国株 10,447. - 50.15 - 0.48 10,440. 指数 92 54 前営業日終値 10,498. 07 中国株式市場の前場は小動き。 上海総合指数 前場終値は1.6202ポイン ト(0.05%)高の3192.8171。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300 銘柄で構成するCSI300指数前場終値は3 .472ポイント(0.09%)安の3671.243 。 優良な大型株で構成され、中国版「ニフティ・フィ フティ」指数と呼ばれる上海50指数は約2年 ぶり高値。MSCIによる上海A株採用以来、外国人投 資家からの需要が高まっている。同指数は、2015年 8月半ば以来の高値で引ける見込み。 中国証券監督管理委員会(CSRC)の方星海副主 席は、A株のMSCI新興国株指数への組み入れが決ま ったことを受けて、政策の不透明性を低減するとともに 、資本フロー規制を必要に応じて調整する意向を示した 。 優良銘柄への外国人投資家からの需要が高まってい る兆候はすでに出ている。 香港上場の人民元建て指数連動型上場投信として最 大規模である南方FTSE中国A株50ETF には、27日に約15億元(2億2016万ドル)の資 金が流入した。これは1日の流入額として今年最大。こ のETFは人民元適格域外機関投資家(RQFII)制 度に基づき、中国株に投資している。 CSOPアセット・マネジメントは、FTSE中国 A50指数がA株を組み込んだMSCIの指数との連動 性が高いと指摘し、資金流入の増加につながったとの見 方を示した。 セクター別の動きはまちまちで、銀行株 は堅調。半面、消費関連株には調整が入った 。 香港株式市場は続落。他のアジア市場と同様、前日 の米株式相場の下落などを嫌気した。 ハンセン指数 前場終値は92.09ポイント (0.36%)安の2万5747.90。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終 値は50.15ポイント(0.48%)安の1万044 7.92。 香港の新興企業向け市場「GEM」の指 数は過去最安値を更新。前日には約10%値を下げてい た。漢華専業服務(グレーターチャイナ・プロフェッシ ョナル・サービシズ)は続落し、30%安。2 7日には93%下落した。投資家は値動きの激しい同市 場へのエクスポージャーを急速に減らしている。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China big caps buoyed by foreign interest; HK fall as 2nd board hit record low 香港最大の元建てETFに大規模資金流入、MSCIの A株組み入れで ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない 場合があります)