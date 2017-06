UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝大半が下落、Ｓドルと人民元は上昇

(内容を更新しました。) [28日 ロイター] - アジア通貨市場では、アジア株に連れ安 となり、大半の新興国通貨が下落。 米上院共和党が医療保険制度改革(オバマケア)代替法案の採決先 送りを決めたことや、米原油在庫の増加を示すデータを受けて供給過剰 懸念から原油先物が一時下落したことで、リスク志向が後退している。 韓国ウォンは下げが最もきつく、一時0.6%下落し1 週間ぶり安値を付けた。 一方、シンガポールドルは対米ドルで小幅高。2営業日続伸 の見通し。シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)は27日、銀 行が金融を除く電子商取引のプラットフォームを運営することを認める ほか、銀行による金融以外の事業の運営や投資に適用する規制を緩和す る方針を示した。 フィリピンペソは一時0.4%下げ、1ドル=50.5 05ペソと、約11年ぶりの安値を記録。 人民元は一時0.3%上昇し、2週間ぶり高値圏。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 *インドネシアは休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.190 112.34 +0.13 Sing dlr 1.386 1.3869 +0.09 Taiwan dlr 30.402 30.341 -0.20 Korean won 1142.500 1136.9 -0.49 Baht 33.988 33.955 -0.10 Peso 50.470 50.29 -0.36 Rupiah* 13325.000 13325 0.00 Rupee 64.523 64.53 0.00 Ringgit 4.297 4.2865 -0.24 Yuan 6.801 6.8145 +0.20 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.190 117.07 +4.35 Sing dlr 1.386 1.4490 +4.57 Taiwan dlr 30.402 32.279 +6.17 Korean won 1142.500 1207.70 +5.71 Baht 33.988 35.80 +5.33 Peso 50.470 49.72 -1.49 Rupiah* 13325.000 13470 +1.09 Rupee 64.523 67.92 +5.27 Ringgit 4.297 4.4845 +4.36 Yuan 6.801 6.9467 +2.15 (」メニューからご覧ください)