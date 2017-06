30日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月30日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 5月全国・6月東京都区部消費者物価(総務省) 0830 5月家計調査(総務省) 0830 5月有効求人倍率(厚生労働省) 0830 5月失業率(総務省) 0850 5月鉱工業生産(経済産業省) 0950 閣議、閣議後会見 1400 5月住宅着工・建設受注(国土交通省) 1400 損保協会新会長会見 1900 6月外国為替平衡操作の実施状況(財務省) 新規上場 SYSホールディングス がジャスダックに(公開価格2560円) 新規上場 ツナグ・ソリューションズ がマザーズに(公開価格2130円) 新規上場 GameWith がマザーズに(公開価格1920円) 新規上場 トリプルワン がTOKYO PRO Marketに 東証1部指定 技研製作所 東証2部から ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 30日(金) 01:00 中国:製造業PMI(国家統計局) Jun 01:00 中国:非製造業PMI(国家統計局) Jun 06:00 独:小売売上高(連邦統計庁) May 06:45 仏:消費支出(INSEE) May 08:00 独:雇用統計(連邦雇用庁) Jun 08:30 英:GDP確報値(国立統計局) Q1 08:30 英:経常収支(国立統計局) Q1 09:00 ユーロ圏:消費者物価指数速報値(統計局) Jun 12:30 米:個人所得・消費支出(商務省) May 13:45 米:シカゴ地区購買部協会景気指数 Jun 14:00 米:ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jun ◇イベント 米韓首脳会談