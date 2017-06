UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り6週間ぶり高水準、欧州で緩和策後退との見方

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 103*23.50 2.8142% 前営業日終値 104*17.50 2.7750% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*30.50 2.2666% 前営業日終値 101*11.00 2.2230% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*16.75 1.8502% 前営業日終値 99*22.00 1.8160% 2年債(指標銘柄) 14時41分 99*24.25 1.3732% 前営業日終値 99*25.50 1.3530% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*08.00 155*00.00 Tノート先物9月限 125*26.00 126*06.50 米金融・債券市場では欧州の中央銀行が緩和的な政策を後退させる公算が大きいとの 見方から米10年債利回りが一時約6週間ぶりの水準に上昇した。ただその後は米株価が 軟調となったことで国債利回りは上げ幅を縮小した。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は27日、大規模な債券買い入れや超低金利と いったECBの政策を微調整する可能性を示唆。これを受け市場ではECBが9月にも緩 和策の縮小を発表するとの観測が浮上したが、翌日には複数の関係筋がドラギ総裁は弱め のインフレ期間への容認を示したに過ぎず、差し迫った政策引き締めは意図していないと 説明。 28日にはイングランド銀行(英中央銀行)のカーニー総裁が英経済が完全稼動に近 づくにつれ中銀は利上げする必要が出てくる可能性があり、金融政策委員会(MPC)は このことについて「向こう数カ月」以内に討議すると述べている。 ナットウエスト・マーケッツのマクロストラテジスト、ブライアン・ダインジャーフ ィールド氏は、「欧州での動静が米債券市場を動かす要因となっている」と指摘。DRW トレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、月末、および上半期末を 控えポジション調整の動きが出ていることも利回り上昇の要因になっているとの見方を示 した。 終盤の取引で10年債利回りは2.27%。一時は2.30%と、5月 17日以来の水準に上昇した。 市場は30日発表の5月の米個人所得・消費支出統計に注目。前出のブライエン氏は 「軟調な結果となれば、今後の利上げペースを左右する要因となる」としている。 米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言では、ロンドン訪問中のセントルイス地区 連銀のブラード総裁が、金利に関してFRBが為すべきことはもはやないとし、次の一手 はバランスシートの縮小開始となるとの考えを表明。世界の中銀が緩和的な金融政策を維 持するなかでFRBが単独で引き締めを継続する確信を持つには強い指標が必要との認識 も示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (unch) (い)