4日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ６月マネタリーベース（日銀） 0850 ６月日銀短観・企業の物価見通し（日銀） 0850 ６月日銀短観の全容（日銀） 1030 ５年利付国債（７月債）の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1245 １０年利付国債の入札結果 1330 ７―９月期鋼材需要見通し（経産省） 1330 経済同友会代表幹事会見 1500 財政資金対民間収支（６月中実績・７月中見込み、財務省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月４日（火） 01:30 豪：小売売上高（連邦統計局） May 08:30 英：建設業ＰＭＩ Jun 09:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） May ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 インドのモディ首相がイスラエル訪問（６日まで） ◇休場 米国（独立記念日）