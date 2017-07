5日の国内・海外経済指標と行事予定

(7月5日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 需給ギャップと潜在成長率(日銀) *決算:ローソン、イオン(3―5月期) ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 7月5日(水) 01:45 中国:サービス部門PMI(財新) Jun 07:50 仏:総合PMI改定値 Jun 07:50 仏:サービス部門PMI改定値 Jun 07:55 独:総合PMI改定値 Jun 07:55 独:サービス部門PMI改定値 Jun 08:00 ユーロ圏:サービス部門PMI改定値 Jun 08:00 ユーロ圏:総合PMI改定値 Jun 08:30 英:サービス部門PMI Jun 09:00 ユーロ圏:小売売上高(統計局) May 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米:製造業新規受注(商務省) May 14:00 米:耐久財受注改定値(商務省) May ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 18:00 6月の米FOMC議事要旨発表 ECB理事会(金利決定なし)