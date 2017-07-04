5日の国内・海外経済指標と行事予定

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(７月５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） ＊決算：ローソン、イオン（３―５月期） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月５日（水） 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Jun 07:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Jun 07:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jun 07:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Jun 07:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jun 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jun 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Jun 08:30 英：サービス部門ＰＭＩ Jun 09:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） May 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：製造業新規受注（商務省） May 14:00 米：耐久財受注改定値（商務省） May ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 18:00 ６月の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ＥＣＢ理事会（金利決定なし）
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