6日の国内・海外経済指標と行事予定

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(７月６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1330 日商会頭会見 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算：セブン＆アイホールディングス（３―５月期） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月６日（木） 01:30 豪：貿易収支（連邦統計局） May 06:00 独：鉱工業受注（経済技術省） May 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Jun 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Jun 12:30 米：貿易収支（商務省） May 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jun 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jun 14:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jun ◇イベント 07:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（豪タスマニア） 「The Global Growth Slump: Causes and Consequences」 14:00 パウエルＦＲＢ理事が講演 「The Case for Housing Finance Reform」 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 23:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 「Government Policy and Labor Productivity」 ＥＣＢ理事会議事要旨公表 日欧首脳会談（ブリュッセル）
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