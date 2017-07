UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝小幅高、北朝鮮情勢やＦＯＭＣ議事要旨待ちで

(内容を追加しました) [5日 ロイター] - アジア新興国通貨は小幅高。米国と北朝鮮 との緊張が高まったほか、連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨 が発表されるのを控え、ドルが対円で弱含んだことを受けた。 北朝鮮は5日、開発中の大陸間弾道ミサイル(ICBM)について 、核弾頭を搭載可能だと発表した。 米国防総省はミサイル実験を非難し、自国や同盟国を防衛する態勢 はできていると述べた。 オーバーシー・チャイニーズ銀行の外為ストラテジスト、エマニュ エル・ング氏は「米ドルは序盤にやや軟化した。背景にある緊張感が短 期的なアジア通貨の回復力を和らげるかもしれない」と述べた。 この日発表されるFOMCの議事要旨待ちの面もあり、投資家は年 内の利上げがどの程度確実なのか、またバランスシート縮小計画の詳細 を見定めようとしている。 フィリピンペソは2日続伸で、0.1%高。 韓国ウォンも0.2%上げ、このまま取引を終えれば4 営業日ぶりの上昇となる。前日のウォンは朝鮮半島の緊張悪化で16週 間ぶりの安値に沈んだ。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.080 113.26 +0.16 Sing dlr 1.381 1.3825 +0.12 Taiwan dlr 30.499 30.528 +0.10 Korean won 1148.400 1150.6 +0.19 Baht 33.980 34.01 +0.09 Peso 50.500 50.52 +0.04 Rupiah 13352.000 13362 +0.07 Rupee 64.720 64.73 +0.02 Ringgit 4.295 4.296 +0.02 Yuan 6.795 6.8005 +0.08 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.080 117.07 +3.53 Sing dlr 1.381 1.4490 +4.94 Taiwan dlr 30.499 32.279 +5.84 Korean won 1148.400 1207.70 +5.16 Baht 33.980 35.80 +5.36 Peso 50.500 49.72 -1.54 Rupiah 13352.000 13470 +0.88 Rupee 64.720 67.92 +4.94 Ringgit 4.295 4.4845 +4.41 Yuan 6.795 6.9467 +2.23 (」メニューからご覧ください)