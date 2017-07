UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝大半が下落、ＦＯＭＣ議事要旨受けた株安に追随

(内容を追加しました) [6日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落。米連邦公開市場委員会(F OMC)議事要旨で今後の利上げペースで意見が分かれていたことが示され、アジア市場 で株価が下落、為替市場にも影響が及んだ。 DBS銀行のシニア為替エコノミストは、「FOMC議事要旨では、年内の資産縮小 開始を確認した」と述べた。 フィリピンペソは11年ぶり安値付近に下落。インドルピーは小幅高。 台湾ドルは12週間強ぶりの安値をつけた。 前出のDBS銀エコノミストは「7日の米雇用統計や来週の連邦準備理事会(FRB )議長の議会証言を控え、警戒感もでている」と指摘した。 韓国ウォンは4カ月ぶり安値付近に下落。北朝鮮をめぐる懸念も続いている。 タイバーツは4日続落し、3週間ぶり安値。6月の消費者信頼感指数は2カ月連続で 低下し5カ月ぶり低水準となった。タイ中銀は前日、今年の経済成長率見通しを小幅上方 修正した。 0507GMT(日本時間午後2時07分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.010 113.25 +0.21 Sing dlr 1.382 1.3805 -0.10 Taiwan dlr 30.549 30.509 -0.13 Korean won 1154.700 1150.5 -0.36 Baht 34.050 34.036 -0.04 Peso 50.645 50.6 -0.09 Rupiah 13370.000 13363 -0.05 Rupee 64.765 64.78 +0.03 Ringgit 4.297 4.295 -0.05 Yuan 6.802 6.8032 +0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.010 117.07 +3.59 Sing dlr 1.382 1.4490 +4.86 Taiwan dlr 30.549 32.279 +5.66 Korean won 1154.700 1207.70 +4.59 Baht 34.050 35.80 +5.14 Peso 50.645 49.72 -1.83 Rupiah 13370.000 13470 +0.75 Rupee 64.765 67.92 +4.87 Ringgit 4.297 4.4845 +4.36 Yuan 6.802 6.9467 +2.13 (覧ください)