7日の国内・海外経済指標と行事予定

(7月7日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 6月末外貨準備高(財務省) 0900 5月毎月勤労統計速報(厚生労働省) 1000 閣議、閣議後会見 1330 生活意識に関するアンケート調査(日銀) 1400 5月景気動向指数速報(内閣府) 1400 5月消費活動指数(日銀) 1530 GPIF、16年度末運用実績 ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 7月7日(金) 中国:外貨準備(中国人民銀行) Jun 06:00 独:鉱工業生産(経済技術省) May 06:45 仏:貿易収支(税関) May 06:45 仏:鉱工業生産(INSEE) May 08:30 英:鉱工業生産(国立統計局) May 08:30 英:貿易収支(国立統計局) May 12:30 米:雇用統計(労働省) Jun ◇イベント G20首脳会議(独ハンブルク、8日まで) 米ロ首脳会談 米・メキシコ首脳会談 FRBが金融政策報告書を公表