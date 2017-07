UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝大半が小幅高、バーツは2年超ぶり高値

(情報を更新しました) [18日 ロイター] - アジア通貨は、ドル安を背景に大半が小幅高。タイバーツ THB=THは2年超ぶり高値に上昇。韓国ウォンは1カ月ぶり高値を付けた。 ドル指数は10カ月超ぶり安値。米連邦準備理事会(FRB)の引き締めペー スを巡る不透明感やトランプ米大統領が医療改革を実施できないとの懸念などが、ドルの 重しになっている。 OANDAのシニアトレーダー、スティーブン・イネス氏は「ドル売りと、アジア通 貨に対する利回り追求が増えている」と指摘。より高い利回りの通貨に資金が流入してい ると述べた。 バーツは0.25%超上昇し、ドルに対して2015年5月以来の高値。みずほ銀行 のコーポレート・トレジャリー・トレーダーは、輸出業者によるドル売りがあったと述べ た。 インドルピーは小幅上昇し、6月15日以来の高値。アナリストによると、 インド準備銀行(中央銀行)が8月に利下げするとの観測が高まり、国内債券と株式の需 要を押し上げたという。 人民元も上昇。このまま上昇が続けば7日連続で値上がりとなる見込み。 アナリストは、第2・四半期の中国国内総生産(GDP)が堅調だったことが支援材料だ との見方を示した。 GMT0529(日本時間午後2時29分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.070 112.62 +0.49 Sing dlr 1.368 1.3690 +0.11 Taiwan dlr 30.372 30.419 +0.15 Korean won 1125.100 1128.3 +0.28 Baht 33.580 33.67 +0.27 Peso 50.740 50.7 -0.08 Rupiah 13312.000 13325 +0.10 Rupee 64.345 64.35 +0.00 Ringgit 4.284 4.286 +0.05 Yuan 6.761 6.7718 +0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.070 117.07 +4.46 Sing dlr 1.368 1.4490 +5.96 Taiwan dlr 30.372 32.279 +6.28 Korean won 1125.100 1207.70 +7.34 Baht 33.580 35.80 +6.61 Peso 50.740 49.72 -2.01 Rupiah 13312.000 13470 +1.19 Rupee 64.345 67.92 +5.56 Ringgit 4.284 4.4845 +4.68 Yuan 6.761 6.9467 +2.74 (覧ください)