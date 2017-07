UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝横ばい、ＥＣＢ理事会控え

(内容を追加しました) [19日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、20日の欧州中央銀行(ECB) 理事会を前に、ほぼ横ばいとなっている。 メイバンクの為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は「アジア通貨市場は 、ECBや日銀の会合を前に様子見となっている。予想外の大きな政策変更はないと見込 んでいるが、ECBが刺激策を解除した場合、リスク志向が影響を受け、アジア通貨を圧 迫する可能性がある」との見方を示した。 人民元は対ドルで8日ぶりに下落。中国人民銀行(中央銀行)は人民元の対ドル基準 値(中間値)をほぼ9カ月ぶりの元高水準に設定したものの、このところ下落していたド ルに企業の買いが入ったことが背景。 韓国ウォンの上げが目立っている。ここ2週間でウォンはドルに対して3 %超上昇している。 インドルピーとフィリピンペソはほぼ横ばい。 GMT0552(日本時間午後2時52分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0552 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.160 112.06 -0.09 Sing dlr 1.367 1.3662 -0.08 Taiwan dlr 30.381 30.370 -0.04 Korean won 1121.200 1123.1 +0.17 Baht 33.620 33.59 -0.09 Peso 50.820 50.77 -0.10 Rupiah 13313.000 13308 -0.04 Rupee 64.320 64.32 +0.00 Ringgit 4.283 4.284 +0.02 Yuan 6.757 6.7478 -0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.160 117.07 +4.38 Sing dlr 1.367 1.4490 +5.98 Taiwan dlr 30.381 32.279 +6.25 Korean won 1121.200 1207.70 +7.71 Baht 33.620 35.80 +6.48 Peso 50.820 49.72 -2.16 Rupiah 13313.000 13470 +1.18 Rupee 64.320 67.92 +5.60 Ringgit 4.283 4.4845 +4.70 Yuan 6.757 6.9467 +2.80 (覧ください)