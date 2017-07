UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝小幅上昇、ＥＣＢ総裁発言受けたドル安で

(内容を追加しました) [21日 ロイター] - アジア新興国通貨は小幅上昇している。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が今秋に資産買い入れプログラム (量的緩和)の変更を協議すると発言したことを受け、ユーロが対ドル で急伸したことが背景。 ドル指数は94.3と、ほぼ横ばい。 スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケン(SEB)のアジア戦 略部門代表、ショーン・ヨコタ氏は「材料は2つある。ECB理事会後 のユーロの急上昇と、トランプ大統領に対する調査拡大など米国発のマ イナスのニュースだ」と述べ「これがドルを圧迫し、アジア通貨を支援 している」と説明した。 タイバーツの上げが目立っている。タイの6月輸出は4カ 月連続で増加した。 フィリピンペソや韓国ウォンも小幅上昇して いる。 インドネシアルピアも小幅高。中銀は前日、9会合連続で政 策金利を据え置いた。 0537GMT(日本時間午後2時37分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0537 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.910 111.89 -0.02 Sing dlr 1.365 1.3662 +0.12 Taiwan dlr 30.479 30.457 -0.07 Korean won 1120.700 1125.5 +0.43 Baht 33.500 33.67 +0.51 Peso 50.765 50.88 +0.23 Rupiah 13320.000 13332 +0.09 Rupee 64.335 64.43 +0.15 Ringgit 4.285 4.29 +0.12 Yuan 6.765 6.7580 -0.10 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.910 117.07 +4.61 Sing dlr 1.365 1.4490 +6.19 Taiwan dlr 30.479 32.279 +5.91 Korean won 1120.700 1207.70 +7.76 Baht 33.500 35.80 +6.87 Peso 50.765 49.72 -2.06 Rupiah 13320.000 13470 +1.13 Rupee 64.335 67.92 +5.57 Ringgit 4.285 4.4845 +4.66 Yuan 6.765 6.9467 +2.69 (」メニューからご覧ください)