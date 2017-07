米金融・債券市場＝国債利回り低下、ユーロ高や株価低調で

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 103*27.00 2.8087% 前営業日終値 103*09.00 2.8360% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*06.50 2.2375% 前営業日終値 100*30.50 2.2660% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.00 1.8031% 前営業日終値 99*21.00 1.8230% 2年債(指標銘柄) 15時40分 99*26.25 1.3443% 前営業日終値 99*25.25 1.3600% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*25.00 154*02.00 Tノート先物9月限 126*10.00 126*02.00 米金融・債券市場では国債利回りが低下。10年債利回りは3週間ぶりの低水準とな った。ユーロが対ドルで2年ぶり高値をつけるなか、欧州中央銀行(ECB)が年内に資 産買い入れの縮小に踏み切るか疑念が広がった。米株価がさえず、安全資産とみられる国 債に買いが入った。ただ米連邦公開市場委員会(FOMC)の会合を来週に控え、全般的 に薄商いだった。 持続的なユーロ高は欧州内の輸出やインフレを抑える可能性があり、現実となればE CBは緩和縮小に向けた計画の先送りを強いられかねない。ユーロはこの日、1. 1677ドルと2015年8月24日以来の高値をつけた。こうしたなか、ドイツ10年 債利回りは0.496%と2週間ぶりの水準に低下した。 終盤の取引で、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp)超低下 し2.230%。一時3週間ぶりの低水準となる2.225%をつけた。 一方、3カ月物財務省短期証券(Tビル)利回りは1.17%に上昇し、 2008年10月以来の高水準に迫った。議会が連邦債務の上限引き上げに失敗した場合 の債務不履行(デフォルト)リスクが意識された。 来週のFOMCの見通しについては、さえない米インフレ動向を踏まえ、金利据え置 きが予想されている。ただ一部のアナリストらからは、インフレの伸びが年後半に好転し 、労働市場は一段と引き締まるとの声も聞かれた。バンク・オブ・アメリカ・メリルリン チの1カ月物米金利ボラティリティ指数は過去2週間で低下。前日には46 .999と過去最低を記録した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 -0.25 (い)