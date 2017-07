UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝大半が堅調、米国の政治リスク高まる

(内容を更新しました) [24日 ロイター] - アジア通貨は大半が堅調。トランプ米政権の政策運営に対 する懸念が払拭されない中、ドル指数が13カ月ぶり安値付近で推移していることを受け た。 ホワイトハウス当局者は21日、スパイサー大統領報道官が辞任したことを明らかに した。米政権内の内紛が深刻化している。 主要6通貨に対するドルの総合的な価値を示すドル指数はほぼ変わらずの93 .854。一時は2016年6月以来の安値となる93.847を付けた。 スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケン(SEB)のアジア戦略部門代表、ショ ーン・ヨコタ氏は「米国の政治リスクが高まり、ドルが全般的に弱くなっている。しかし 、週内に米連邦公開市場委員会(FOMC)があり、イベントリスクを控えて人々はドル のショートポジションを手仕舞うため、おそらくドル安はそれほど長くは続かないだろう 」と述べた。 台湾ドルが一時0.2%高。 半面、インドルピーとフィリピンペソは軟調。 韓国ウォンは先週に1ドル=1120ウォンの節目を突破。1110ウォ ン台のドル安・ウォン高水準を維持している。 タイバーツは小幅高。DBS銀行のシニア通貨エコノミスト、Philip Sung Seng Wee氏は「タイバーツ相場の上昇が輸出に及ぼす影響は限られているとタイ中銀が表 明してから、ドル/バーツ相場は下降している」と述べた。バーツは今年に入ってから対 ドルで7%上昇している。 0537GMT(日本時間午後2時37分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.080 111.1 +0.02 Sing dlr 1.362 1.3621 +0.01 Taiwan dlr 30.409 30.451 +0.14 Korean won 1115.100 1118.2 +0.28 Baht 33.429 33.44 +0.03 Peso 50.745 50.71 -0.07 Rupiah 13315.000 13312 -0.02 Rupee 64.445 64.32 -0.20 Ringgit 4.282 4.282 +0.01 Yuan 6.760 6.7661 +0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.080 117.07 +5.39 Sing dlr 1.362 1.4490 +6.39 Taiwan dlr 30.409 32.279 +6.15 Korean won 1115.100 1207.70 +8.30 Baht 33.429 35.80 +7.09 Peso 50.745 49.72 -2.02 Rupiah 13315.000 13470 +1.16 Rupee 64.445 67.92 +5.39 Ringgit 4.282 4.4845 +4.74 Yuan 6.760 6.9467 +2.76 (覧ください)