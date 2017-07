UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ待ち

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 103*09.50 2.8353% 柄) 前営業日終 103*31.00 2.8030% 値 10年債(指標銘柄 16時40分 101*01.00 2.2570% ) 前営業日終 101*08.00 2.2320% 値 5年債(指標銘柄 16時57分 99*21.00 1.8231% ) 前営業日終 99*24.50 1.8000% 値 2年債(指標銘柄 17時01分 99*25.00 1.3649% ) 前営業日終 99*26.25 1.3440% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 154*08.00 154*25.00 限 Tノート先物9月 126*05.00 126*10.00 限 米金融・債券市場では、利回りが総じて上昇した。市場は追加利上げやバランスシー ト縮小開始の時期を巡る手掛かりを探ろうと、26日に公表される米連邦公開市場委員会 (FOMC)声明に注目している。 アナリストや投資家の間では、米連邦準備理事会(FRB)が9月会合でバランスシ ートの縮小開始を発表するとの見方が支配的となっている。 また、追加利上げは12月まで見送られると見込まれている。CMEグループのフェ ドウオッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物は12月利上げを48%の確 率で織り込んでいる。 28日公表の第2・四半期の米国内総生産(GDP)速報値も注目材料。今週はこの 他、880億ドル規模の短中期債入札も行われる。 米国債はここ約2週間、主にテクニカル絡みの買いで値上がりしており、こうした要 因が債券市場の重しとなる公算が大きい。 BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンジェン氏は「 売られ過ぎのモメンタムは買われ過ぎへとシフトしつつあり、今週は指標やFOMCの結 果が左右するだろう」と述べる。 午後終盤の取引で、米10年債は7/32安。利回りは2.26%と、 前週末の2.23%から上昇。今月7日には2.40%をつけていた。 3カ月物短期証券(Tビル)利回りは約10年ぶりの水準に上昇。390億ドルの3 カ月物Tビル入札で、需要が低調だったことが重しとなった。 3カ月物TB入札の最高落札利回りは1.18%と、入札前(WI)取引の水準を2 ベーシスポイント(bp)上回った。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -32.00 (-1.25) (い)