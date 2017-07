UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝小幅下落、ＦＯＭＣ控え

(内容を追加しました) [26日 ロイター] - アジア通貨は大半が対ドルで小幅下落。米連邦公開市場委 員会(FOMC)待ちの状態。 FOMCでは資産縮小について何らかの示唆を与える可能性があり、長期金利の上昇 圧力となって新興国からの資金引き揚げにつながる可能性がある。 タイバーツが下落。タイ中銀は26日、高水準の家計債務や不良債権増加への懸念か ら、クレジットカードと無担保個人ローンへの規制強化を発表した。 OCBC銀行は調査ノートで、ウォン、台湾ドル、インドルピー、フィリピンペソへ の資金流入の勢いが引き続き鈍化していると指摘した。 ペソは前日つけた1週間ぶり高値から下落。ルピーは小幅下落、台湾ドルは1週間ぶ り高値から下落。 2週間上昇していた韓国ウォンは下落。UBSウエルスマネジメント(香港)の商品 ・為替担当者は「最新の韓国の輸出統計は心強い内容だった。アジア地域のファンダメン タルズは当面は良いようで、なかでもウォンは引き続き堅調な通貨のひとつ」と指摘した 。 0514GMT(日本時間14時14分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0514 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.910 111.88 -0.03 Sing dlr 1.363 1.3620 -0.07 Taiwan dlr 30.388 30.360 -0.09 Korean won 1120.800 1115.3 -0.49 Baht 33.490 33.45 -0.12 Peso 50.650 50.54 -0.22 Rupiah 13333.000 13325 -0.06 Rupee 64.420 64.38 -0.06 Ringgit 4.282 4.28 -0.05 Yuan 6.756 6.7520 -0.06 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.910 117.07 +4.61 Sing dlr 1.363 1.4490 +6.31 Taiwan dlr 30.388 32.279 +6.22 Korean won 1120.800 1207.70 +7.75 Baht 33.490 35.80 +6.90 Peso 50.650 49.72 -1.84 Rupiah 13333.000 13470 +1.03 Rupee 64.420 67.92 +5.43 Ringgit 4.282 4.4845 +4.73 Yuan 6.756 6.9467 +2.82 (覧ください)