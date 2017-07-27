28日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 防衛省、特別防衛監察結果公表 0830 ６月全国・７月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 ６月家計調査（総務省） 0830 ６月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 ６月失業率（総務省） 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見（１９、２０日分） 0850 ６月商業動態統計（経済産業省） 1000 閣議、閣議後会見 1530 清田日本取引所グループＣＥＯ定例会見 ＊決算：野村ＨＤ、新日鉄住金、日立、シャープ、武田、デンソー、ファナック、コマツ、東電ＨＤ、 コニカミノルタ、アステラス、ヤフーほか 東証１部指定 正栄食品工業 東証２部から 市場変更 アグレ都市デザイン が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２８日（金） 01:30 豪：ＰＰＩ（連邦統計局） Q2 05:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q2 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jun 08:00 台湾：ＧＤＰ速報値 Q2 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Jul 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jul 12:30 米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q2 12:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q2 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jul 14:30 ブラジル：基礎的財政収支 Jun ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ◇決算予定 アメリカン航空、メルク、エクソンモービル、シェブロン