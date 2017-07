UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝中国株は横ばい、資源株は上昇　香港反落

(内容を追加しました) [上海 28日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,248.3357 - 1.4457 - 0.04 3,240.1728 C> 前営業日終値 3,249.7814 CSI300指数< 3,718.176 + 5.981 + 0.16 3,703.490 .CSI300> 前営業日終値 3,712.195 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 26,959.37 - 171.80 - 0.63 27,007.97 > 前営業日終値 27,131.17 ハンセン中国株指 10,729.35 - 128.84 - 1.19 10,789.96 数 前営業日終値 10,858.19 中国株式市場は横ばいで前場を終了した。週間では6週連続での プラスとなる見込み。 上海総合指数 前場終値は1.4457ポイント(0.0 4%)安の3248.3357。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構成す るCSI300指数 前場終値は5.981ポイント(0. 16%)高の3718.176。 決算内容を好感して資源株が上昇したほか、中央政 府による供給サイドの改革で原材料価格がさらに上昇するとの期待が 高まった。 新興企業向け市場創業板(チャイネクスト)は利食い 売りで下落。前日に約4%上昇していた反動とみられる。 国家統計局(NBS)が27日発表した6月の中国工業部門企業 利益は前年比19.1%増と、3カ月ぶりの大幅な伸び。経済モメン タムが依然として順調であることを示唆した。 一方、NBSが31日に発表する7月の製造業購買担当者景気指 数(PMI)は、3カ月ぶりの高水準だった前月をわずかに下回るも のの、経済が勢いを保っていることを示すと予想されている。 消費関連株も上昇。高級酒メーカーの貴州茅台<6005 19.SS>は最高値を更新した。 香港株式市場は5日ぶりに反落。前日に2年以上ぶり高値を付け た反動で、この日は利食い売りが出た。 ハンセン指数 前場終値は171.80ポイント(0.63 %)安の2万6959.37。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は128 .84ポイント(1.19%)安の1万0729.35。 指数に占める比率の高い生保大手AIAグループやイ ンターネットサービス大手の騰訊控股(テンセント・ホールディング ス)は、前日の最高値圏から下落した。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here Shanghai stocks set for 6th week of gains; Hong Kong falls UPDATE 1-中国工業部門企業利益、6月は前年比19.1%増に加速 鉄鋼 など堅調 〔中国指標予測〕7月製造業PMI、前月からわずかに低下か [nL 3N1KJ1DD] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合がありま す)