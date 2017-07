UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝小幅安、米ＧＤＰに注目

(内容を更新しました) [28日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 前日の高値から下落。この日の夜発表される第2・四半期の米国内総生産 (GDP)を見極めたいとの思惑が強い。 前日は、米連邦準備理事会(FRB)の声明の内容がハト派的と受け 止められたことでドルが売られたため、アジア通貨は上昇していた。 ウォンは前日に4カ月ぶり高値を付けた後、小幅安。週間 では3週ぶりにマイナスとなる見込み。 インドルピーは2カ月ぶり高値から下落。週間では3週連続 のプラスが見込まれている。 0447GMT(日本時間午後1時47分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0447 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.060 111.22 +0.14 Sing dlr 1.361 1.3590 -0.15 Taiwan dlr 30.282 30.252 -0.10 Korean won 1121.500 1112.8 -0.78 Peso 50.630 50.56 -0.14 Rupiah 13330.000 13317 -0.10 Rupee 64.195 64.11 -0.14 Ringgit 4.279 4.276 -0.06 Yuan 6.748 6.7409 -0.11 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.060 117.07 +5.41 Sing dlr 1.361 1.4490 +6.46 Taiwan dlr 30.282 32.279 +6.59 Korean won 1121.500 1207.70 +7.69 Peso 50.630 49.72 -1.80 Rupiah 13330.000 13470 +1.05 Rupee 64.195 67.92 +5.80 Ringgit 4.279 4.4845 +4.81 Yuan 6.748 6.9467 +2.94 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 (メニューからご覧ください)