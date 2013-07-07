〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ８日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月８―１２日の海外経済指標】 予想 前回 ８日（月） ０６：００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 17.5 17.7 １０：００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） -0.5 1.8 １９：００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.5 11.1 ８─１５日 ６月中国マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 ９日（火） ０１：３０ＧＭＴ ６月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.1 ０１：３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -2.9 ０８：３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -1.5 -0.6 ０８：３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 -0.2 （前年比、％） -1.6 -0.5 ０８：３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -8.47 -8.22 １１：３０ＧＭＴ ６月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 94.40 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ９─１８日 ６月対中国海外直接投資 （商務省） １０日（水） ０６：００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 1.8 1.8 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 1.9 1.9 （速報値） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀） （１０億ユーロ） N/A -2.8 ０６：４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） -0.8 2.2 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 0.2 時間未定 ６月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 1.0 輸入（前年比、％） N/A -0.3 貿易収支（10億ドル） N/A 20.4 １１日（木） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） -0.25 0.11 失業率（％） 5.6 5.5 ０６：００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A -0.1 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.2 0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.9 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／６までの週、１０００件） 340 343 １２：３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.1 -0.6 （輸出物価／前月比、％） -0.1 -0.5 １８：００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -139.0 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １２日（金） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） -0.2 0.4 （前年比、％） -1.3 -0.6 １２：３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.5 0.5 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 85.0 84.1 （６月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月８―１２日の海外行事予定】 ８日（月） １３：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会経済金融問題委員会で証言 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 米中戦略・経済対話（ワシントン、１２日まで） ユーロ圏財務相会合 ９日（火） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ブラジル中銀金融政策委員会（１０日まで） ＥＵ財務相理事会 １０日（水） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ６月１８─１９日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ２０：１０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が全米経済研究所の会合で講演 ブラジル中銀金融政策委員会（最終日） タイ中銀金融政策委員会 イタリア国債入札 独連邦債入札 １１日（木） １５：００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事、米上院銀行委員会で「ドッド・フランク法」 の実施に関して証言（ワシントン） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 インドネシア中銀理事会 マレーシア中銀金融政策委員会 韓国中銀金融政策委員会 イタリア国債入札 １２日（金） １８：４５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁とプロッサー米フィラデルフィ ア地区連銀総裁、ジャクソンホール会合に出席（米ワイオミング州ジャクソンホール） ２２：１５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がディスカッションに 参加（バンクーバー） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━