＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月８日─７月１５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８日（月） ０６：００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 17.5 17.7 １０：００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） -0.5 1.8 １９：００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.5 11.1 ８─１５日 時間未定 ６月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 800 667 ６月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 N/A ６月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 15.2 15.8 ９日（火） ０１：３０ＧＭＴ ６月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.5 2.1 ０１：３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -2.7 -2.9 ０８：３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -1.5 -0.6 ０８：３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 -0.2 （前年比、％） -1.6 -0.5 ０８：３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -8.47 -8.22 １１：３０ＧＭＴ ６月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 94.40 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ９─１８日 ６月対中国海外直接投資 （商務省） １０日（水） ０６：００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 1.8 1.8 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 1.9 1.9 （速報値） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀） （１０億ユーロ） N/A -2.8 ０６：４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） -0.8 2.2 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 0.2 時間未定 ６月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 4.0 1.0 輸入（前年比、％） 8.0 -0.3 貿易収支（10億ドル） 27.0 20.4 １１日（木） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） -0.25 0.11 失業率（％） 5.6 5.5 ０６：００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A -0.1 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.2 0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.9 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／６までの週、１０００件） 340 343 １２：３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.1 -0.6 （輸出物価／前月比、％） -0.1 -0.5 １８：００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -139.0 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １２日（金） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） -0.2 0.4 （前年比、％） -1.3 -0.6 １２：３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.5 0.5 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 85.0 84.1 （６月確報） １５日（月） ０２：００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.5 7.7 ０２：００ＧＭＴ ６月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.1 9.2 ０２：００ＧＭＴ ６月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 12.9 12.9 ０２：００ＧＭＴ １─６月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 20.2 20.4 １２：３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 5.00 7.84 １２：３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.8 0.6 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.3 １４：００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━