起債条件一覧＝7月9日現在

［東京 ９日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／９ 川崎重工業 第３７回 A‐/A １００億円 ５年 ０．５７２％ Ｔ２９５＋２５ｂｐ ７／１８ 野村 みずほ ＃７／９ 川崎重工業 第３８回 A‐/A １００億円 ７年 ０．９９４％ Ｔ３０９＋３９ｂｐ ７／１８ みずほ 野村 ＃７／９ 東レ 第２９回 A+ ２００億円 １０年 １．０１２％ Ｔ３２９＋１４ｂｐ ７／１７ 野村 SMBC日興 ＃７／９ ＮＥＣキャピタルソリューション 第３回 A‐/BBB+ １００億円 ３年 ０．６９％ Ｌ＋３０ｂｐ ７／１７ 大和 SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９２回 AA+ １５０億円 ５年 ０．３９２％ Ｔ２９５＋７ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９３回 AA+ １５０億円 １０年 ０．９２３％ Ｔ３２９＋７ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９４回 AA+ ２００億円 ２０年 １．８０７％ Ｔ１４５＋９ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東海 第６４回 AA+ １５０億円 ２０年 １．８０７％ Ｔ１４５＋９ｂｐ ７／２９ みずほ SMBC日興 メリル ７／５ 東邦ガス 第３８回 AA １００億円 １０年 ０．９３３％ Ｔ３２９＋８ｂｐ ７／１２ 野村 大和 SMBC日興 三菱UFJMS ７／５ リコーリース 第１５回 A+/AA‐/A １００億円 ３年 ０．２６８％ Ｔ２８０＋１０ｂｐ ７／１２ 大和 ７／５ リコーリース 第１６回 A+/AA‐/A １００億円 ５年 ０．４７２％ Ｔ２９５＋１５ｂｐ ７／１２ みずほ ７／５ 東京都競馬 第２回 A‐ １２０億円 ５年 ０．５７２％ Ｔ２９５＋２５ｂｐ ７／１１ 大和 野村 SMBC日興 ７／５ 小田急電鉄 第６２回 AA‐ １５０億円 ３年 ０．２８％ 注参照 ７／３１ SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・小田急電鉄債： 個人投資家向けに販売。 スプレッドは第２８０回と第２８２回国債利回りの案分＋１０ｂｐ。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／９ 日本政策投資銀行 第３６回 AA/AAA/Aa3/A+ ３００億円 ３年 ０．２３３％ Ｔ２８２＋６ｂｐ ７／１６ 野村 みずほ 大和 ＃７／９ 日本政策投資銀行 第３７回 AA/AAA/Aa3/A+ ３００億円 ５年 ０．３９８％ Ｔ２９６＋６ｂｐ ７／１６ 野村 みずほ 大和 ＃７／９ 地方公共団体金融機構 第１３回 AA+/AA‐/Aa3 １５０億円 ５年 ０．３６０％ Ｔ１１２＋３．５ｂｐ７／２２ SMBC日興 しんきん ＃７／９ 地方公共団体金融機構 第５０回 AA+/AA‐/Aa3 ４００億円 １０年 ０．９２２％ Ｔ３２９＋４．５ｂｐ７／２２ 野村 大和 ＃７／９ 地方公共団体金融機構 第３０回 AA+/AA‐/Aa3 １００億円 ２０年 １．８１２％ Ｔ１４５＋６ｂｐ ７／２２ 野村 みずほ シティＧ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／４ プレミア投資法人 第４回 A ７５億円 ５年 ０．７２％ Ｌ＋１５ｂｐ ７／２５ SMBC日興 みずほ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／８ 朝日印刷 第２回 BBB+ ３５億円 ５年 ０．１０％ 未定 注参照 大和 ＃７／１ 横浜冷凍 第４回 A‐ ７０億円 ５年 ０．００％ ９５０円 ７月１７日 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・朝日印刷債： 払込日は７月２４日─３０日までの間のいずれかの日。 ・横浜冷凍債： １２０％コールオプション条項付。転換価額下方修正条項付。 ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／９ 住友林業 ユーロ円 ２００億円 ５年 ０．００％ 未定 ７／２５ 大和ヨーロッパ 野村インター ＃７／９ 岩手銀行 ユーロ米ドル １億ドル ５年 ０．００％ 未定 ７／２５ ＧＳ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注）・住友林業ユーロ円建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１００％、 発行価格（募集価格）は同１０２．５％。 ・岩手銀行ユーロ米ドル建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１００％、 発行価格（募集価格）は同１０２．５％。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― マネックスグループ 円 ２０億 ３年 １．３０ １００．００ ７／１９ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 １１億 ３０年 ０．５０ ２２．００ ７／２９ 注参照 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円 ５６億円 １年 ０．６０ １００．００ ７／２５ 注参照 地方公共団体金融機構 米ドル １億 ５年 注参照 １００．００ ７／１１ 注参照 大和証券グループ本社 米ドル ５３００万 ７年 ２．７５ １００．００ ７／２５ 注参照 注参照 １４．５億 ３年８カ月 ６．６５ １００．００ ７／２５ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 １．１１４５億 ５年 ４．４３ １００．００ ７／３０ 注参照 オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ） 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ７／２４ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ７／２４ 注参照 注参照 未定 ４年 未定 １００．００ ７／２４ 注参照 トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ７／２５ 注参照 米ドル 未定 ４年６カ月 未定 １００．００ ７／２５ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ７／２５ 注参照 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ７／２５ 注参照 注参照 未定 ４年 未定 １００．００ ７／２５ 注参照 バークレイズ・バンク 注参照 １１００万 ５年 ６．１０ １００．００ ７／２５ 注参照 ＳＢＩホールディングス 円 ２００億 １年 １．５５ １００．００ ７／ ９ 注参照 大和証券グループ本社 米ドル ５３００万 ７年 ２．７５ １００．００ ７／２５ 注参照 注参照 １４．５億 ３年８カ月 ６．６５ １００．００ ７／２５ 注参照 丸紅 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ８／ １ 注参照 インド輸出入銀行 円 １５０億 ５年 未定 １００．００ ７／３０ 注参照 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円 未定 ７年 未定 １００．００ ７／２３ 注参照 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ７／２３ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ７／２３ 注参照 円 ２５２．１１億 ４年 ０．５０ １００．００ ７／２３ 注参照 ロイズ・ティーエスビー・バンク 注参照 ７０００万 １０年 ６．２５ １００．００ ７／１０ 注参照 注参照 ５．７億 １５年 ０．５０ ４１．４４ ７／２５ 注参照 注参照 ２．７億 ５年 ４．４５ １００．００ ７／２３ 注参照 ＢＮＰパリバ 注参照 ３０００万 ３年６カ月 ６．００ １００．００ ７／２３ 注参照 注参照 ４０００万 ４年 ３．９０ １００．００ ７／１６ 注参照 注参照 ３００万 ３年 ５．６６ １００．００ ７／１６ 注参照 注参照 ２０００万 ６年 ４．５０ １００．００ ７／１８ 注参照 注参照 ２．５億 ７年 ４．４０ １００．００ ７／１１ 注参照 注参照 ６０００万 ４年９カ月 ４．１０ １００．００ ７／１１ 注参照 注参照 ３３０万 ４年６カ月 ３．５３ １００．００ ７／２９ 注参照 注参照 ２．８億 ５年 ４．６０ １００．００ ７／１０ 注参照 注参照 ９０００万 ４年６カ月 ４．２３ １００．００ ７／２９ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 ４．３５億 ５年 ４．４５ １００．００ ７／２３ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 ７９８０万 ５年 ４．１１ １００．００ ７／３０ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・マネックスグループ 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月９日─１９日。受渡日は７月２２日。売出人はマネックス証券。 格付けはＢＢＢ（ＪＣＲ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債：価格は売出価格。 売出期間は７月８日─２９日。受渡日は７月３０日。売出人は極東証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月８日─２５日。受渡日は７月２６日。売出人は東海東京証券。 格付けはＢＢＢ（ＪＣＲ）。 ・地方公共団体金融機構 米ドル建て債（第３８回債）：価格は発行価格。 利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋５０ｂｐ。主幹事はバークレイズ。格付けは取得しない。 ・大和証券グループ本社債：価格は売出価格。 米ドル建て債（１段目）： 南アフリカランド建て債（２段目）： 売出期間は７月９日─２３日。受渡日は７月２６日。売出人は大和証券。 格付けはＢａａ３（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（Ｒ＆Ｉ）。 ・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月５日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は八幡証券、坂本北陸証券、島大証券、 松阪証券、中泉証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行債：価格は売出価格。 豪ドル建て債（１段目）： 米ドル建て債（２段目）： メキシコペソ建て債（３段目）： 売出期間は７月１８日─２４日。受渡日は７月２５日。売出人は野村証券。 売出取扱人は豪ドル建て債がいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券、 メキシコペソ建て債がだいこう証券ビジネス。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・トヨタ ファイナンス オーストラリア債：価格は売出価格。 豪ドル建て債（１段目）：売出人はＳＭＢＣ日興証券、東海東京証券。 売出取扱人はマネックス証券、楽天証券。 米ドル建て債（２段目）：売出人はＳＭＢＣ日興証券。 売出期間は７月１１日─２５日。受渡日は７月２６日。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・トヨタ ファイナンス オーストラリア債：価格は売出価格。 米ドル建て債（３段目）： 豪ドル建て債（４段目）： メキシコペソ建て債（５段目）： 売出期間は７月１８日─２５日。受渡日は７月２６日。 売出人： 米ドル建て債と豪ドル建て債は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。 メキシコペソ建て債は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、東海東京証券。 売出取扱人： 米ドル建て債と豪ドル建て債はカブドットコム証券、静銀ティーエム証券、常陽証券、 新潟証券、八十二証券、百五証券。 メキシコペソ建て債はカブドットコム証券、宇都宮証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月３日─２５日。受渡日は７月２６日。売出人は楽天証券。 ・ＳＢＩホールディングス 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月３日─９日。受渡日は７月１０日。売出人はＳＢＩ証券。 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。 ・大和証券グループ本社債：価格は売出価格。 米ドル建て債（１段目）： 南アフリカランド建て債（２段目）： 売出期間は７月９日─２３日。受渡日は７月２６日。売出人は大和証券。 格付けはＢａａ３（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）。 ・丸紅 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１９日─３０日。受渡日は８月２日。売出人は大和証券。 格付けはＡ＋（ＪＣＲ）、Ａ─（Ｒ＆Ｉ）。 ・インド輸出入銀行 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１６日─２６日。受渡日は７月３１日。売出人は大和証券。 格付けはＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク債 円建て債（１段目）： 豪ドル建て債（２段目）： 米ドル建て債（３段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１２日─２３日。受渡日は７月２４日。 売出人はみずほ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円建て債 （４段目）：価格は売出価格。売出期間は７月９日─２３日。受渡日は７月２４日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２４日─７月９日。受渡日は７月１１日。売出人は安藤証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建てディスカウント債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１日─２４日。受渡日は７月２６日。 売出人は安藤証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─２２日。受渡日は７月２４日。売出人は水戸証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ 南アフリカランド建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２１日─７月２３日。受渡日は７月２４日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２４日─７月１６日。受渡日は７月１７日。売出人はマネックス証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２４日─７月１６日。受渡日は７月１７日。売出人はマネックス証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２１日─７月１８日。受渡日は７月１９日。売出人は楽天証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（５段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月１２日─７月１１日。受渡日は７月１２日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（６段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月１２日─７月１１日。受渡日は７月１２日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ 豪ドル建て債（７段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２７日─７月２９日。受渡日は７月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（８段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─１０日。受渡日は７月１１日。売出人は岩井コスモ証券。 売出取扱人はアーク証券、静岡東海証券、奈良証券、ニュース証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（９段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─２６日。受渡日は７月３０日。売出人はあかつき証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は６月２８日─７月２３日。受渡日は７月２４日。売出人は岡三証券。 売出取扱人は阿波証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債： 価格は売出価格。売出期間は７月１日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は丸福証券、愛媛証券。