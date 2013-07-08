〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.045％、6カ月物は0.075％＝財務省

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［ワシントン ８日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.045％ 平均落札金利 0.040％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.046％ 落札価格 99.988625 最高利回り落札比率 82.32％ カバー（応札倍率） 4.52倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,455,300 応札総額 135,518,175,300 競争入札 29,389,179,000 非競争入札 461,276,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年7月11日 償還日 2013年10月10日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.962083 最高利回り落札比率 64.57％ カバー（応札倍率） 5.03倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,411,200 応札総額 125,764,233,700 競争入札 23,870,382,500 非競争入札 429,028,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年7月11日 償還日 2014年1月09日
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