UPDATE 2-米金融・債券市場＝反発、安値拾いの買いで

(内容を追加します) [ニューヨーク 8日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*06.50(+1*05.50)=3.6362% 前営業日終盤 85*01.00(‐3*18.00)=3.7082% 10年債 (2105GMT) 92*11.00(+0*26.00)=2.6375% 前営業日終盤 91*17.00(‐1*29.50)=2.7362% 5年債 (2105GMT) 99*12.25(+0*16.00)=1.5042% 前営業日終盤 98*28.25(‐0*29.50)=1.6094% 2年債 (2105GMT) 100*00.75(+0*02.25)=0.3631% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*02.25)=0.3988% 8日の米金融・債券市場では、国債価格が反発。市場予想を上回る米雇用統計を受け 急落していたことから、安値拾いの買いが入った。指標10年債利回りは、前営業日につ けていた2年ぶりの高水準付近から低下した。 前週発表された6月の雇用統計で非農業部門雇用者数が予想を上回る19万5000 人増となったことで、米連邦準備理事会(FRB)の緩和縮小前倒し観測が強まった。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マンジメントの首席ポートフォリオ・ストラテジス ト、ブライアン・ジェイコブソン氏は「雇用統計を受け、市場参加者がFRBの緩和縮小 時期に関する見方を変更する中、米債利回りとドルが上昇した。しかし雇用統計が誤って 解釈されたと考える。統計からは雇用情勢が著しく改善した兆候は見られなかった」とし 、FRBが資産買い入れペースの縮小を急ぐとの解釈に懐疑的な見方を示した。 指標10年債 は27/32高、利回りは2.646%に低下。ロイター のデータによると、オーバーナイト取引では、10年債利回りは一時、2011年8月以 来の高水準となる2.755%に達した。 トレーダーによると、週内に総額660億ドルの国債入札を控えていることも、この 日の債券買いを誘った。米財務省は9日に320億ドルの3年債、10日には210億ド ルの10年債(リオープン=銘柄統合)、11日には130億ドルの30年債(リオープ ン)入札を実施する。 30年債 は1ポイント超上昇、利回りは3.637%。 また、前営業日急落していた住宅ローン担保証券(MBS)も上昇。ファニーメイ発 行MBS30年物(クーポン3.5%)は29/32高、利回りは3.49%に低下した 。 US銀ウエルスマネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・ヘックマン氏は「 米債市場は引き続き非常に流動性が高く安全な投資先とみられている。また長期ゾーンの 利回りはインフレ率を大きく上回っており値ごろ感があることから、この日の相場の反転 にさほど驚いていない」とし、相場の回復が一日限りの反応でない可能性があるとの見方 を示した。 日本の財務省は同日、6月の対外債券(中長期債)投資が2兆9578億円(290 億ドル)の処分超になったと発表した。 Tボンド先物9月限 は27/32高の133─16/32。 Tノート先物9月限 は20/32高の125─09/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 ( unch) U.S. 5-year dollar swap spread 19.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 24.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread 1.25 (+0.25)