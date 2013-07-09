10日の国内・海外経済指標と行事予定

(情報を追加しました) ［東京 １０日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 夢展望 が東証マザーズに（公開価格2600円） 新規上場 フォトクリエイト が東証マザーズに（公開価格1670円） 日銀金融政策決定会合・１日目 ０８：５０ ６月企業物価指数（日銀） ロイター調査市場予想中央値、前年比+1.2％ 前月比0.0％ ０８：５０ ５月第３次産業活動指数（経済産業省） １０：００ ６月ビール系飲料課税出荷数量 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 原子力規制委員会 １０：３０ ５年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ６月消費動向調査（内閣府） １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 ●海外指標など ９日（火） ０１：３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏財政収支 ０８：３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局） １１：３０ＧＭＴ ６月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ブラジル中銀金融政策委員会（１０日まで） ＥＵ財務相理事会 １０日（水） ０６：００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ６月１８─１９日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ２０：１０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が全米経済研究所の会合で講演 ６月中国貿易統計 米中戦略・経済対話（ワシントン、１１日まで） ブラジル中銀金融政策委員会（最終日） タイ中銀金融政策委員会 イタリア国債入札 独連邦債入札