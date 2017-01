UPDATE 2-タイ中銀、政策金利を2.50％に据え置き　政策は適切と表明

(内容を追加しました) [バンコク 10日 ロイター] - タイ中央銀行は10日、政策金利を予想通り2 .50%に据え置いた。 中銀によると、据え置き決定は全会一致だった。 中銀は、インフレ圧力が後退するなかで、現在の政策は現時点では適切、との見解を 明らかにした。 中銀は、需要と輸出の減少を背景に、経済は鈍化している、と指摘した。そのうえで 、2013年の国内総生産(GDP)伸び率見通しについて、従来の5.1%から、5% を下回る水準へと下方修正した。 中銀は、政策決定後に発表した声明のなかで、タイ経済は内需と輸出の鈍化を受けて 減速したと指摘。民間消費については、債務拡大を一因として、消費者は慎重な姿勢を強 めている、との認識を示した。 同声明では「内需の減速は、政府の刺激策を背景としたこれまでの旺盛な成長が調整 局面に入っていることが、一因と考えられる。よって、今後は、通常の成長軌道に戻るは ずだ」との見方を示している。 スタンダード・チャータードのシニアエコノミスト、Usara Wilaipich氏は、前回会 合からハト派色が後退したとし「家計の債務拡大も踏まえ、政策金利は年内据え置きとの 予想を維持する」と述べた。 *タイの政策金利、バーツ相場、インフレ率の推移: link.reuters.com/tat47s 以下は2007年以降の政策金利の推移(%)。 July 10, 2013 2.50 May 29, 2013 2.50 April 3, 2013 2.75 Feb. 20, 2013 2.75 Jan. 9, 2013 2.75 Nov. 28, 2012 2.75 Oct. 17, 2012 2.75 Sep. 5, 2012 3.00 July 25, 2012 3.00 June 13, 2012 3.00 May 2, 2012 3.00 Mar. 21, 2012 3.00 Jan. 25, 2012 3.00 Nov. 30, 2011 3.25 Oct. 19, 2011 3.50 Aug. 24, 2011 3.50 July 13, 2011 3.25 June 1, 2011 3.00 Apr. 20, 2011 2.75 Mar. 9, 2011 2.50 Jan. 12, 2011 2.25 Dec. 1, 2010 2.00 Aug. 25, 2010 1.75 July 14, 2010 1.50 Apr. 8, 2009 1.25 Feb. 25, 2009 1.50 Jan. 14, 2009 2.00 Dec. 3, 2008 2.75 Aug. 27, 2008 3.75 July 16, 2008 3.50 July 18, 2007 3.25 May 23, 2007 3.50 Apr. 11, 2007 4.00 Feb. 28, 2007 4.50 Jan. 17, 2007 4.75