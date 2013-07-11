新規上場企業の横顔：アメイズ（8月13日福岡証券取引所上場）

［東京 １１日 ロイター］ ８月１３日に福岡証券取引所上場予定の 「アメイズ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 大分県大分市西鶴崎 ≪事業内容≫ 宿泊、貸席及び宴会等のためのホテル施設の営業及びそれに

付帯するレストラン等の飲食の提供

≪代表者≫ 代表取締役社長：穴見 保雄 ≪資本金≫ 8億2500万円 ≪発行済み株式数≫ 618万7500株（2013年6月30日現在）

≪従業員数≫ 114名（2013年6月30日現在） ≪業績≫

2012年11月期 2011年11月期 売上高（百万円） 8,505 7,351 経常利益（百万円） 710 199 当期利益（百万円） 414 108 一株当たり利益（円） 66.97 17.47 １株当たり純資産額（円） 478.16 431.01 配当（円） 500.00 300.00 注）2013年6月28日付けで、1株を15株に分割、2011年4月1日付けで、100株を1株に併合 ≪総資産≫ （百万円） 18,997（2012年11月期） ≪株主資本≫ （百万円） 2,958（ 〃 ） ≪株主≫

所有比率（％） 所有株（株数） 穴見 賢一 32.40 2,004,480 穴見 保雄 30.15 1,865,700 穴見 加代 24.24 1,500,000 亀の井バス 1.54 95,535 穴見 美由紀 0.53 32,700 穴見 雄人 0.53 32,700 穴見 大地 0.53 32,700 穴見 悟志 0.53 32,700 穴見 美沙姫 0.53 32,700 児玉 幸子 0.52 32,415 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年７月２４日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１３年７月２６日から８月１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年８月２日 ≪申込期間≫ ２０１３年８月６日から８月９日

(以上、2013年7月9日現在)