〔表〕きょうの投信設定（12日）＝11本

［東京 １２日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型） 新光投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）２０１３─０７ 新光投信 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）＜愛称：ルピアボンド＞ 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行、ゆうちょ銀行 ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 米国成長株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 ＪＰＭジャパンマイスター ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：岩井コスモ証券、中銀証券、新生銀行 、西日本シティ銀行、千葉 銀行 、三菱東京ＵＦＪ銀行 ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：未定 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（年１回決算型） ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：未定